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الكويت... بدء محاكمة المتهمين في صفقة مقاتلات "اليوروفايتر"
الكويت... بدء محاكمة المتهمين في صفقة مقاتلات "اليوروفايتر"
أعلنت الكويت، اليوم الأحد، بدء محاكمة المتهمين الـ5، أبرزهم وزير الدفاع السابق خالد الجراح، في قضية صفقة طائرات "اليوروفايتر" التي تم إبرامها قبل أكثر من 6... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T14:37+0000
2022-07-05T14:37+0000
الكويت
العالم العربي
أخبار الكويت اليوم
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وحسب جريدة "القبس"، بدأت محكمة الوزراء أولى اليوم جلساتها للنظر في الصفقة طائرات "اليوروفايتر" التي تم إبرامها قبل أكثر من 6 سنوات. وقررت المحكمة عقد جلسة "سرية"، بعد منع الصحافة من دخول القاعة، وتم السماح فقط بالحضور للمتهمين ومحاميهم.وحسب صحيفة "الراي"، أجلت المحكمة القضية إلى جلسة 13 سبتمبر/أيلول للاطلاع والتصوير، بعد أن صرفت الوزير السابق خالد الجراح والمتهمين الآخرين بعد مواجهتهم بالتهم ونفيهم إياها.وطلبت الكويت شراء 28 طائرة "يوروفايتر تايفون"، في عام 2016 بموجب عقد قيمته حوالي 8.7 مليار دولار وأثارت التكلفة المرتفعة للصفقة الدهشة عند مقارنتها بمشتريات مماثلة لطائرات مقاتلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط .وحسب وكالة الأنباء الكويتية، في ديسمبر/كانون الأول 2021 وصلت طائرتان من أصل 28 طائرة تم البدء في تسليمها للقوة الجوية ضمن مشروع استراتيجي شامل يمثل نقلة نوعية في جاهزية القوة الجوية الكويتية القتالية.وأضافت الوكالة أن المقاتلتين من طراز "تايفون ترانش 3" الأحدث بين نظيراتها، والتي تعتبر من أحدث المقاتلات متعددة الأدوار وتتميز بقدرات حربية إلكترونية وقدرة إستجابة عالية السرعة وتسليح صاروخي متطور.وتستخدم العديد من الدول مقاتلات يوروفايتر "تايفون"، التي شاركت في تطويرها عدة دول أوروبية أبرزها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.وتعد السعودية من الدول الخليجية التي تستخدم مقاتلات "تايفون"، التي بدأ إنتاجها منذ بداية القرن الحالي، وتصنف "تايفون" ضمن المقاتلات الحربية متعددة المهام ويصل مداها إلى 2900 كم.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/الجيش-الكويتي-وصول-الدفعة-الثانية-من-طائرات-اليوروفايتر-طراز-تايفون-ترانش-3-1060684963.html
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الكويت, العالم العربي, أخبار الكويت اليوم

الكويت... بدء محاكمة المتهمين في صفقة مقاتلات "اليوروفايتر"

14:37 GMT 05.07.2022
© flickr.com / Victorطائرتان من نوع "يوروفايتر"
طائرتان من نوع يوروفايتر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© flickr.com / Victor
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أعلنت الكويت، اليوم الأحد، بدء محاكمة المتهمين الـ5، أبرزهم وزير الدفاع السابق خالد الجراح، في قضية صفقة طائرات "اليوروفايتر" التي تم إبرامها قبل أكثر من 6 سنوات.
وحسب جريدة "القبس"، بدأت محكمة الوزراء أولى اليوم جلساتها للنظر في الصفقة طائرات "اليوروفايتر" التي تم إبرامها قبل أكثر من 6 سنوات.
ويواجه المتهمتين اتهامات بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه خلال عقد صفقة الطائرات.
وقررت المحكمة عقد جلسة "سرية"، بعد منع الصحافة من دخول القاعة، وتم السماح فقط بالحضور للمتهمين ومحاميهم.
وحسب صحيفة "الراي"، أجلت المحكمة القضية إلى جلسة 13 سبتمبر/أيلول للاطلاع والتصوير، بعد أن صرفت الوزير السابق خالد الجراح والمتهمين الآخرين بعد مواجهتهم بالتهم ونفيهم إياها.
يوروفايتر تايفون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
الجيش الكويتي: وصول الدفعة الثانية من طائرات اليوروفايتر طراز "تايفون ترانش 3"
31 مارس, 10:11 GMT
وطلبت الكويت شراء 28 طائرة "يوروفايتر تايفون"، في عام 2016 بموجب عقد قيمته حوالي 8.7 مليار دولار وأثارت التكلفة المرتفعة للصفقة الدهشة عند مقارنتها بمشتريات مماثلة لطائرات مقاتلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط .
وحسب وكالة الأنباء الكويتية، في ديسمبر/كانون الأول 2021 وصلت طائرتان من أصل 28 طائرة تم البدء في تسليمها للقوة الجوية ضمن مشروع استراتيجي شامل يمثل نقلة نوعية في جاهزية القوة الجوية الكويتية القتالية.
وأضافت الوكالة أن المقاتلتين من طراز "تايفون ترانش 3" الأحدث بين نظيراتها، والتي تعتبر من أحدث المقاتلات متعددة الأدوار وتتميز بقدرات حربية إلكترونية وقدرة إستجابة عالية السرعة وتسليح صاروخي متطور.
وتستخدم العديد من الدول مقاتلات يوروفايتر "تايفون"، التي شاركت في تطويرها عدة دول أوروبية أبرزها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.
وتعد السعودية من الدول الخليجية التي تستخدم مقاتلات "تايفون"، التي بدأ إنتاجها منذ بداية القرن الحالي، وتصنف "تايفون" ضمن المقاتلات الحربية متعددة المهام ويصل مداها إلى 2900 كم.
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