https://arabic.sputniknews.com/20220705/باريس-سان-جيرمان-يعلن-رحيل-مدربه-ماوريسيو-بوكيتينو-1064671539.html
باريس سان جيرمان يعلن رحيل مدربه ماوريسيو بوكيتينو
باريس سان جيرمان يعلن رحيل مدربه ماوريسيو بوكيتينو
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رحيل مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عن النادي. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T11:14+0000
2022-07-05T11:14+0000
2022-07-05T11:14+0000
رياضة
نادي باريس سان جيرمان
أخبار فرنسا
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وقال النادي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء " باريس سان جيرمان يؤكد أن ماوريسيو بوكيتينو أنهى دوره في النادي". وتابع "يتقدم النادي بالشكر لماوريسيو بوكيتينو وطاقمه على عملهم ويتمنى لهم التوفيق في المستقبل".هذا وكشف تقرير صحفي، في وقت سابق، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان رفض التعاقد مع باريس سان جيرمان، ما وضع الأخير في موقف صعب إثر فسخ عقده مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو استعدادا للتعاقد مع المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني.ونشر مراسل الغارديان رومان مولينا تغريدة على حسابه في تويتر، قال فيها إن أسطورة كرة القدم زيدان رفض التوقيع لفريق العاصمة الفرنسية هذا الأسبوع.إلا أنه أشار إلى أن قطر (المالكة للفريق الباريسي) لا تستسلم أبدا، وتعتبر التعاقد مع زيدان أولوية قصوى، لكن الوقت ينفد.وبذلك سيرحل بوكيتينو مدرب توتنهام السابق قبل 18 شهرا كاملة على نهاية عقده المقرر في صيف 2023.
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, نادي باريس سان جيرمان, أخبار فرنسا
باريس سان جيرمان يعلن رحيل مدربه ماوريسيو بوكيتينو
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رحيل مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عن النادي.
وقال النادي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء " باريس سان جيرمان يؤكد أن ماوريسيو بوكيتينو أنهى دوره في النادي".
وتابع "يتقدم النادي بالشكر لماوريسيو بوكيتينو وطاقمه على عملهم ويتمنى لهم التوفيق في المستقبل".
هذا وكشف تقرير صحفي، في وقت سابق، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان رفض التعاقد مع باريس سان جيرمان، ما وضع الأخير في موقف صعب إثر فسخ عقده مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو استعدادا للتعاقد مع المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني.
ونشر مراسل الغارديان رومان مولينا تغريدة على حسابه في تويتر، قال فيها إن أسطورة كرة القدم زيدان رفض التوقيع لفريق العاصمة الفرنسية هذا الأسبوع.
إلا أنه أشار إلى أن قطر (المالكة للفريق الباريسي) لا تستسلم أبدا، وتعتبر التعاقد مع زيدان أولوية قصوى، لكن الوقت ينفد.
وبذلك سيرحل بوكيتينو مدرب توتنهام السابق قبل 18 شهرا كاملة على نهاية عقده المقرر في صيف 2023.