https://arabic.sputniknews.com/20220705/بكين-إزالة-واشنطن-للتعريفات-الجمركية-عن-السلع-الصينية-المستوردة-سيؤدي-إلى-تجريد-1-من-التضخم-فيها-1064686064.html

بكين: إزالة واشنطن للتعريفات الجمركية عن السلع الصينية المستوردة سيؤدي إلى تجريد 1% من التضخم فيها

بكين: إزالة واشنطن للتعريفات الجمركية عن السلع الصينية المستوردة سيؤدي إلى تجريد 1% من التضخم فيها

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، اليوم الثلاثاء، أن إزالة الولايات المتحدة التعريفات الجمركية على السلع الصينية المستوردة سيؤدي إلى تجريد... 05.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-05T14:59+0000

2022-07-05T14:59+0000

2022-07-05T14:59+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وتابع في إفادة صحفية: "بالنظر إلى التضخم المرتفع في أمريكا، فكلما أسرعنا في إزالة هذه التعريفات الجمركية عن الصين، كلما أسرعت في إفادة المستهلكين والشركات الأمريكية".وأضاف مشددا أن "موقف الصين ثابت وواضح، إذ إن رفع جميع الرسوم الجمركية الإضافية عن الصين مفيد لكل من الصين وأمريكا ومفيد للعالم".وأشار المسؤول الصيني إلى أن "ما حدث خلال الـ40 عاما الماضية يظهر أن نجاح الاقتصاد الصيني هو أيضا نجاح سياسة الإصلاح والانفتاح، ونجاح التوفيق بين السوق ودور الحكومة، وهذه هي الخبرة القيمة من التنمية الاقتصادية في الصين".وأردف: "إن الإصلاح والانفتاح في الصين مفيد للصين وللعالم، فهو لم يدفع التنمية الاقتصادية في الصين فحسب، بل قدم أيضا مساهمة رئيسية في ازدهار الاقتصاد العالمي".وتعليقا على محادثة الفيديو التي جرت الأسبوع الماضي بين نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو هي، ووزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، إن بلاده نشرت قراءة للمحادثة، وليس لديه المزيد من المعلومات لكي يشاركها في الوقت الحالي.وأجرى نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو هي، محادثة فيديو مع وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، يوم الثلاثاء الماضي، والتي أثار من خلالها مخاوف بشأن فرض أمريكا تعريفات إضافية على البضائع الصينية وكذلك عقوبات ضد الصين، وفقا وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.كما توصل الجانبان في المحادثة إلى وجهة نظر مشتركة، مفادها أنه يتعين على البلدين تعزيز الاتصال والتنسيق في مجال السياسة الكلية، وكذلك الحفاظ على استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية.وأجرى الطرفان كذلك تبادلا "عمليا وصريحا" لوجهات النظر حول موضوعات تشمل وضع الاقتصاد الكلي، واستقرار الصناعة العالمية، وسلاسل التوريد، وفقا لـ"شينخوا".واتفقا على أنه في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات خطيرة، فمن الأهمية تعزيز التواصل والتنسيق في السياسة الكلية بين الصين والولايات المتحدة، وأن المشاركة في الحفاظ على استقرار الصناعة العالمية وسلسلة التوريد يصب في مصلحة البلدين والعالم بأسره.كما أعرب الجانب الصيني خلال المحادثة عن قلقه إزاء قضايا من بينها رفع الرسوم الجمركية الإضافية على الصين والعقوبات من قبل الجانب الأمريكي، وكذلك المعاملة العادلة للشركات الصينية.وذكر التقرير أن الجانبان اتفقا أيضا على الحفاظ على الاتصالات بينهما.وجاء الاتصال المرئي في وقت أفادت فيه تقارير بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تفكر في تعديل التعريفات العقابية على البضائع الصينية، التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

https://arabic.sputniknews.com/20220705/وزير-الخارجية-الأمريكي-يعقد-محادثات-نادرة-مع-نظيره-الصيني-في-إندونيسيا-الأسبوع-الحالي-1064676446.html

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