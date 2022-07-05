https://arabic.sputniknews.com/20220705/بيسكوف-تعليقا-على-بدء-انضمام-فنلندا-والسويد-إلى-الناتو-وزارة-الدفاع-لديها-خطط-1064667306.html
بيسكوف تعليقا على بدء انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو: وزارة الدفاع لديها خطط
بيسكوف تعليقا على بدء انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو: وزارة الدفاع لديها خطط
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن وزارة الدفاع الروسية لديها خطط لضمان أمن البلاد، ذلك تعليقا على انطلاق عملية انضمام فنلندا والسويد إلى... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T09:34+0000
2022-07-05T09:34+0000
2022-07-05T09:34+0000
روسيا
الكرملين
انضمام
السويد
الناتو
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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يدرس خيار وضع قاعدة للناتو على الحدود مع روسيا وكيف يمكن لموسكو الرد في هذا الصدد "مثل هذه الخيارات لا يتم وضعها في الكرملين، ولكن في وزارة الدفاع. لقد قلنا عدة مرات أن هناك خططا ذات صلة هناك، والعمل جار لضمان أمننا".وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قيم بالفعل دخول فنلندا والسويد إلى الناتو.هذا وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، إن فنلندا والسويد ستوقعان اليوم بشكل رسمي على بروتوكول الانضمام إلى الحلف.وقال ستولتنبرغ خلال فعالية للتوقيع على البروتوكول في بروكسل: "وجدنا الأرضية المشتركة، في مدريد اتفق القادة على دعوة فنلندا والسويد إلى المشاركة عقب التوقيع على مذكرة التفاهم"، في إشارة إلى الخلافات مع تركيا.وتابع "اليوم سنوقع رسميا على بروتوكول الانضمام الذي يمثل بداية عملية التصديق على انضمامهما.. تبقى أبواب الناتو مفتوحة أمام الديمقراطيات الأوروبية التي تريد أن تساهم في تعزيز أمننا المشترك".وأضاف "بوجود 32 دولة على طاولة الحلف سنكون أكثر قوة وشعبنا أكثر أمنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220705/فنلندا-والسويد-توقعان-اليوم-بشكل-رسمي-على-بروتوكول-الانضمام-إلى-الحلف-1064664553.html
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روسيا, الكرملين, انضمام, السويد, الناتو
بيسكوف تعليقا على بدء انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو: وزارة الدفاع لديها خطط
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن وزارة الدفاع الروسية لديها خطط لضمان أمن البلاد، ذلك تعليقا على انطلاق عملية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يدرس خيار وضع قاعدة للناتو على الحدود مع روسيا وكيف يمكن لموسكو الرد في هذا الصدد "مثل هذه الخيارات لا يتم وضعها في الكرملين، ولكن في وزارة الدفاع. لقد قلنا عدة مرات أن هناك خططا ذات صلة هناك، والعمل جار لضمان أمننا".
وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قيم بالفعل دخول فنلندا والسويد إلى الناتو.
هذا وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، إن فنلندا والسويد ستوقعان اليوم بشكل رسمي على بروتوكول الانضمام إلى الحلف.
وقال ستولتنبرغ خلال فعالية للتوقيع على البروتوكول في بروكسل: "وجدنا الأرضية المشتركة، في مدريد اتفق القادة على دعوة فنلندا والسويد إلى المشاركة عقب التوقيع على مذكرة التفاهم"، في إشارة إلى الخلافات مع تركيا.
وتابع "اليوم سنوقع رسميا على بروتوكول الانضمام الذي يمثل بداية عملية التصديق على انضمامهما.. تبقى أبواب الناتو مفتوحة أمام الديمقراطيات الأوروبية التي تريد أن تساهم في تعزيز أمننا المشترك".
وأضاف "بوجود 32 دولة على طاولة الحلف سنكون أكثر قوة وشعبنا أكثر أمنا".