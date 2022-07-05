https://arabic.sputniknews.com/20220705/ثلاث-هزات-أرضية-تضرب-شبه-جزيرة-كامتشاتكا-الروسية-في-ساعة-واحدة-1064654043.html
ثلاث هزات أرضية تضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية في ساعة واحدة
ثلاث هزات أرضية تضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية في ساعة واحدة
أعلن الفرع الإقليمي للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، بأن 3 هزات أرضية تتراوح قوتها بين 4.0 و 4.7 و 5.2 درجة وقعت خلال ساعة واحدة فجر... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T03:08+0000
2022-07-05T03:08+0000
2022-07-05T03:08+0000
شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية
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بتروبافلوفسك - سبوتنيك. وبحسب الفرع الإقليمي فقد وقعت أقوى الهزات في الساعة 10.21 بالتوقيت المحلي (1.21 بتوقيت موسكو) على بعد 11 كيلومترا من قرية أوست كامتشاتسك، وعلى عمق 27 كيلومترا".وتابع" كما حثت هزتين قبل ذلك الأولى بقوة 4.7 درجة، وكان مركزها على عمق 18 كيلومترا، فيما سجلت الهزة الثانية بقوة 4.0 ".ولم تصدر أي معلومات عن أضرار أو إصابات.وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهي عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا كبيرا.
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شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية
ثلاث هزات أرضية تضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية في ساعة واحدة
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أعلن الفرع الإقليمي للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، بأن 3 هزات أرضية تتراوح قوتها بين 4.0 و 4.7 و 5.2 درجة وقعت خلال ساعة واحدة فجر الثلاثاء، قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.
بتروبافلوفسك - سبوتنيك. وبحسب الفرع الإقليمي فقد وقعت أقوى الهزات في الساعة 10.21 بالتوقيت المحلي (1.21 بتوقيت موسكو) على بعد 11 كيلومترا من قرية أوست كامتشاتسك، وعلى عمق 27 كيلومترا".
وتابع" كما حثت هزتين قبل ذلك الأولى بقوة 4.7 درجة، وكان مركزها على عمق 18 كيلومترا، فيما سجلت الهزة الثانية بقوة 4.0
".
ولم تصدر أي معلومات عن أضرار أو إصابات.
وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهي عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا كبيرا.