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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-غورلوفكا-بـ13-قذيفة-هاون-من-عيار-122-ملم-1064654178.html
دونيتسك.. القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بـ13 قذيفة هاون من عيار 122 ملم
دونيتسك.. القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بـ13 قذيفة هاون من عيار 122 ملم
أفادت بعثة جمهورية دونيتسك في المركز المشترك للإشراف على نظام وقف إطلاق النار، بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة غورلوفكا وأطلقت عليها 13 قذيفة من عيار 122 ملم... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T03:56+0000
2022-07-05T03:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "تلغرام": إنه في الساعة 05.25 بالتوقيت المحلي (يتطابق مع توقيت موسكو)، تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا باتجاه التجمع السكني دزيرجينسك والتجمع السكني غورلوفكا، حيث تم إطلاق 13 قذيفة من عيار 122 ملم".وكثيرا ما تقصف القوات الأوكرانية قرية زايتسيفا وقرية مناجم غاغارين وقرية مناجم "6/7" الواقعة في ضواحي هذه المدينة.وكان عدد سكان غورلوفكا قبل بداية النزاع في دونباس يتجاوز 250 ألف شخص.كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت الأحد، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ القائد العام الأعلى للجيش الروسي فلاديمير بوتين بتحرير كامل أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية من القوات الأوكرانية.وأشار شويغو إلى أنه نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة، بسطت وحدات الجيش الروسي مدعومة بفصائل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية سيطرتها الكاملة على مدينة ليسيتشانسك، وعدد من المناطق والمراكز السكنية المجاورة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/لوغانسك-القوات-الأوكرانية-قصفت-مدينة-ستاخانوف-بالجمهورية-بصاروخ-من-طراز-توتشكا-أو-1064653296.html
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أخبار جمهورية دونيتسك

دونيتسك.. القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بـ13 قذيفة هاون من عيار 122 ملم

03:56 GMT 05.07.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورعمل الصحفيين في غورلوفكا، دونباس
عمل الصحفيين في غورلوفكا، دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أفادت بعثة جمهورية دونيتسك في المركز المشترك للإشراف على نظام وقف إطلاق النار، بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة غورلوفكا وأطلقت عليها 13 قذيفة من عيار 122 ملم .
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "تلغرام": إنه في الساعة 05.25 بالتوقيت المحلي (يتطابق مع توقيت موسكو)، تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا باتجاه التجمع السكني دزيرجينسك والتجمع السكني غورلوفكا، حيث تم إطلاق 13 قذيفة من عيار 122 ملم".
وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014. وبها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع "ستيرول" الكيميائي.
وكثيرا ما تقصف القوات الأوكرانية قرية زايتسيفا وقرية مناجم غاغارين وقرية مناجم "6/7" الواقعة في ضواحي هذه المدينة.
وكان عدد سكان غورلوفكا قبل بداية النزاع في دونباس يتجاوز 250 ألف شخص.
كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت الأحد، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ القائد العام الأعلى للجيش الروسي فلاديمير بوتين بتحرير كامل أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية من القوات الأوكرانية.
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وأشار شويغو إلى أنه نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة، بسطت وحدات الجيش الروسي مدعومة بفصائل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية سيطرتها الكاملة على مدينة ليسيتشانسك، وعدد من المناطق والمراكز السكنية المجاورة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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