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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/لوغانسك-القوات-الأوكرانية-قصفت-مدينة-ستاخانوف-بالجمهورية-بصاروخ-من-طراز-توتشكا-أو-1064653296.html
لوغانسك: القوات الأوكرانية قصفت مدينة ستاخانوف بالجمهورية بصاروخ من طراز "توتشكا-أو"
لوغانسك: القوات الأوكرانية قصفت مدينة ستاخانوف بالجمهورية بصاروخ من طراز "توتشكا-أو"
أفادت بعثة جمهورية لوغانسك في المركز المشترك للإشراف على وقف إطلاق النار بأن القوات الأوكرانية قصفت مساء أمس الاثنين، مدينة ستاخانوف في الجمهورية بصاروخ من... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T00:22+0000
2022-07-05T00:22+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
جمهورية لوغانسك الشعبية
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لوغانسك - سبوتنيك. وكتبت البعثة في صفحتها على "تلغرام": إنه "من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا، تم تسجيل قصف عند الساعة 22.30 من مدينة أرتيوموفسك (باخموت) باتجاه مدينة ستاخانوف بالجمهورية باستخدام صاروخ من طراز "توتشكا-أو".كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الأحد، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ القائد العام الأعلى للجيش الروسي فلاديمير بوتين بتحرير كامل أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية من القوات الأوكرانية.وأشار شويغو إلى أنه نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة، بسطت وحدات الجيش الروسي مدعومة بفصائل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية سيطرتها الكاملة على مدينة ليسيتشانسك، وعدد من المناطق والمراكز السكنية المجاورة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/الدفاع-الروسية-نازيون-أوكرانيون-يعتزمون-تفجير-جسور-بمنطقة-سومي-واتهام-القوات-الروسية---1064648582.html
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لوغانسك: القوات الأوكرانية قصفت مدينة ستاخانوف بالجمهورية بصاروخ من طراز "توتشكا-أو"

00:22 GMT 05.07.2022
© Sputnik . Gennady Dubovoy / الذهاب إلى بنك الصورجنود شيشانيون في جمهورية لوغانسك الشعبية
جنود شيشانيون في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Sputnik . Gennady Dubovoy
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أفادت بعثة جمهورية لوغانسك في المركز المشترك للإشراف على وقف إطلاق النار بأن القوات الأوكرانية قصفت مساء أمس الاثنين، مدينة ستاخانوف في الجمهورية بصاروخ من طراز "توتشكا-أو".
لوغانسك - سبوتنيك. وكتبت البعثة في صفحتها على "تلغرام": إنه "من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا، تم تسجيل قصف عند الساعة 22.30 من مدينة أرتيوموفسك (باخموت) باتجاه مدينة ستاخانوف بالجمهورية باستخدام صاروخ من طراز "توتشكا-أو".
كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الأحد، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ القائد العام الأعلى للجيش الروسي فلاديمير بوتين بتحرير كامل أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية من القوات الأوكرانية.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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أمس, 19:07 GMT
وأشار شويغو إلى أنه نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة، بسطت وحدات الجيش الروسي مدعومة بفصائل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية سيطرتها الكاملة على مدينة ليسيتشانسك، وعدد من المناطق والمراكز السكنية المجاورة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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