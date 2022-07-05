https://arabic.sputniknews.com/20220705/لوغانسك-القوات-الأوكرانية-قصفت-مدينة-ستاخانوف-بالجمهورية-بصاروخ-من-طراز-توتشكا-أو-1064653296.html
لوغانسك: القوات الأوكرانية قصفت مدينة ستاخانوف بالجمهورية بصاروخ من طراز "توتشكا-أو"
لوغانسك: القوات الأوكرانية قصفت مدينة ستاخانوف بالجمهورية بصاروخ من طراز "توتشكا-أو"
أفادت بعثة جمهورية لوغانسك في المركز المشترك للإشراف على وقف إطلاق النار بأن القوات الأوكرانية قصفت مساء أمس الاثنين، مدينة ستاخانوف في الجمهورية بصاروخ من... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T00:22+0000
2022-07-05T00:22+0000
2022-07-05T00:22+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
جمهورية لوغانسك الشعبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1063469221_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5308b13df8f2024ac6b2cd1c8d78c630.jpg
لوغانسك - سبوتنيك. وكتبت البعثة في صفحتها على "تلغرام": إنه "من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا، تم تسجيل قصف عند الساعة 22.30 من مدينة أرتيوموفسك (باخموت) باتجاه مدينة ستاخانوف بالجمهورية باستخدام صاروخ من طراز "توتشكا-أو".كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الأحد، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ القائد العام الأعلى للجيش الروسي فلاديمير بوتين بتحرير كامل أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية من القوات الأوكرانية.وأشار شويغو إلى أنه نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة، بسطت وحدات الجيش الروسي مدعومة بفصائل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية سيطرتها الكاملة على مدينة ليسيتشانسك، وعدد من المناطق والمراكز السكنية المجاورة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/الدفاع-الروسية-نازيون-أوكرانيون-يعتزمون-تفجير-جسور-بمنطقة-سومي-واتهام-القوات-الروسية---1064648582.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1063469221_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_f2656cc88dfde51bc43bd54acc3d8b15.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية
لوغانسك: القوات الأوكرانية قصفت مدينة ستاخانوف بالجمهورية بصاروخ من طراز "توتشكا-أو"
تابعنا عبر
أفادت بعثة جمهورية لوغانسك في المركز المشترك للإشراف على وقف إطلاق النار بأن القوات الأوكرانية قصفت مساء أمس الاثنين، مدينة ستاخانوف في الجمهورية بصاروخ من طراز "توتشكا-أو".
لوغانسك - سبوتنيك. وكتبت البعثة في صفحتها على "تلغرام": إنه "من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا، تم تسجيل قصف عند الساعة 22.30 من مدينة أرتيوموفسك (باخموت) باتجاه مدينة ستاخانوف بالجمهورية باستخدام صاروخ من طراز "توتشكا-أو
".
كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الأحد، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ القائد العام الأعلى للجيش الروسي فلاديمير بوتين بتحرير كامل أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية من القوات الأوكرانية.
وأشار شويغو إلى أنه نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة، بسطت وحدات الجيش الروسي مدعومة بفصائل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية سيطرتها الكاملة على مدينة ليسيتشانسك، وعدد من المناطق والمراكز السكنية المجاورة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.