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https://arabic.sputniknews.com/20220705/رئيسا-روسيا-وأوزبكستان-يعربان-عن-عزمهما-تعزيز-التحالف-الاستراتيجي--1064692173.html
رئيسا روسيا وأوزبكستان يعربان عن عزمهما تعزيز "التحالف الاستراتيجي"
رئيسا روسيا وأوزبكستان يعربان عن عزمهما تعزيز "التحالف الاستراتيجي"
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوزبكستاني شوكت ميرزيوييف، في اتصال هاتفي اليوم الخميس، عزمهما على تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتحالف الروسي... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T16:33+0000
2022-07-05T16:33+0000
أخبار أوزبكستان الآن
روسيا
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وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان: "تمت مناقشة بعض القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك المجالين التجاري والاقتصادي".ويشار إلى أن روسيا أعربت عن دعمها لجهود القيادة الأوزبكستانية لتحقيق الاستقرار في كاراكالباكستان، كما ناقش الطرفان الجدول الزمني للاتصالات المقبلة.ووافق برلمان أوزباكستان في 3 يوليو/تموز على مرسوم أصدره الرئيس الأوزبكستاني، شوكت ميرزيوييف، يقضي بفرض حالة الطوارئ في جمهورية كاراكالباكستان، والتي تتمتع بحكم ذاتي.وحسب بيان أصدره المكتب الصحفي للبرلمان الأوزبكستاني، فقد أكد أن مجلسي البرلمان صادق على قرار رئاسي يقضي بفرض حالة الطوارئ في جمهورية كاراكالباكستان المتمتعة بالحكم الذاتي، حيث حدثت اضطرابات بسبب التعديلات المقترحة على دستور البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/مشروع-تعديل-دستوري-في-أوزبكستان-يقترح-زيادة-ولاية-الرئيس-إلى-سبع-سنوات-1064185168.html
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أخبار أوزبكستان الآن, روسيا

رئيسا روسيا وأوزبكستان يعربان عن عزمهما تعزيز "التحالف الاستراتيجي"

16:33 GMT 05.07.2022
© Sputnik . Sergey Guneev / الذهاب إلى بنك الصورزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أوزبكستان
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أوزبكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوزبكستاني شوكت ميرزيوييف، في اتصال هاتفي اليوم الخميس، عزمهما على تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتحالف الروسي الأوزبكستاني.
وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان: "تمت مناقشة بعض القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك المجالين التجاري والاقتصادي".
ويشار إلى أن روسيا أعربت عن دعمها لجهود القيادة الأوزبكستانية لتحقيق الاستقرار في كاراكالباكستان، كما ناقش الطرفان الجدول الزمني للاتصالات المقبلة.
شوكت ميرزيويف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
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ووافق برلمان أوزباكستان في 3 يوليو/تموز على مرسوم أصدره الرئيس الأوزبكستاني، شوكت ميرزيوييف، يقضي بفرض حالة الطوارئ في جمهورية كاراكالباكستان، والتي تتمتع بحكم ذاتي.
وحسب بيان أصدره المكتب الصحفي للبرلمان الأوزبكستاني، فقد أكد أن مجلسي البرلمان صادق على قرار رئاسي يقضي بفرض حالة الطوارئ في جمهورية كاراكالباكستان المتمتعة بالحكم الذاتي، حيث حدثت اضطرابات بسبب التعديلات المقترحة على دستور البلاد.
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