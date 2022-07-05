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https://arabic.sputniknews.com/20220705/قوى-الحرية-والتغيير-في-السودان-تعتبر-خطاب-البرهان-الأخير-مجرد-مناورة-1064677077.html
قوى "الحرية والتغيير" في السودان تعتبر خطاب البرهان الأخير مجرد مناورة
قوى "الحرية والتغيير" في السودان تعتبر خطاب البرهان الأخير مجرد مناورة
اعتبرت قوى الحرية والتغيير(المجلس المركزي)، اليوم الثلاثاء، أن خطاب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، مناورة بعد ضغط التظاهرات المعارضة، مشيرة إلى... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T13:30+0000
2022-07-05T13:30+0000
أخبار السودان اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وقال القيادي بالقوة المعارضة، عمر الدقير، إنهم يعتبرون خطاب البرهان الأخير "مناورة وتراجعا تكتيكيا بعد الضغط الجماهيري"، مضيفا أن إعلانه تأسيس مجلس أعلى للقوات المسلحة يضم قوات الدعم السريع "عبارة عن استيلاء كامل على السلطة".فيما صرح القيادي الآخر بقوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي، الصديق الصادق المهدي، خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم: "لا يمكن الدخول في عملية سياسية مع مدنيين دعموا سابقا انقلاب البرهان على السلطة".
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أخبار السودان اليوم

قوى "الحرية والتغيير" في السودان تعتبر خطاب البرهان الأخير مجرد مناورة

13:30 GMT 05.07.2022
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Sputnik . محمد الفاتح
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اعتبرت قوى الحرية والتغيير(المجلس المركزي)، اليوم الثلاثاء، أن خطاب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، مناورة بعد ضغط التظاهرات المعارضة، مشيرة إلى سعيه للاستيلاء الكامل على السلطة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال القيادي بالقوة المعارضة، عمر الدقير، إنهم يعتبرون خطاب البرهان الأخير "مناورة وتراجعا تكتيكيا بعد الضغط الجماهيري"، مضيفا أن إعلانه تأسيس مجلس أعلى للقوات المسلحة يضم قوات الدعم السريع "عبارة عن استيلاء كامل على السلطة".

فيما صرح القيادي الآخر بقوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي، الصديق الصادق المهدي، خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم: "لا يمكن الدخول في عملية سياسية مع مدنيين دعموا سابقا انقلاب البرهان على السلطة".
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