https://arabic.sputniknews.com/20220705/كييف-عريضة-لمنح-المرتزقة-المشاركين-في-الحرب-الجنسية-الأوكرانية-1064685504.html
كييف... عريضة لمنح المرتزقة المشاركين في الحرب الجنسية الأوكرانية
كييف... عريضة لمنح المرتزقة المشاركين في الحرب الجنسية الأوكرانية
قام الأوكرانيون بالتصويت على عريضة تتيح منح الجنسية للمرتزقة الأجانب المشاركين في المعارك إلى جانب القوات الأوكرانية، ليتم رفعها للرئيس فلاديمير زيلينسكي. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T14:53+0000
2022-07-05T14:53+0000
2022-07-05T15:02+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وبحسب ما نقل موقع الرئيس على الإنترنت، فإنه تم تسجيل عملية التصويت في 1 يونيو/حزيران، وحتى اللحظة وافق 26 ألف مصوت على الاقتراح فيما دعا 25 ألف مصوت للنظر فيها.هذا ونشرت وزارة الدفاع الروسية بيانات عن عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا. وأفادت المعطيات، بأن معظم العسكريين المحترفين جاؤوا إلى منطقة الحرب من بولندا. هذا البلد الأوروبي أيضا يتصدر من حيث عدد المرتزقة القتلى. شاهد المزيد على إنفوجراف "سبوتنيك" لمعرفة أكبر 10 دول من حيث عدد المرتزقة الأجانب القادمين إلى أوكرانيا، من بقى ومن لقي حتفه ومن غادر.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
كييف... عريضة لمنح المرتزقة المشاركين في الحرب الجنسية الأوكرانية
14:53 GMT 05.07.2022 (تم التحديث: 15:02 GMT 05.07.2022) تابعنا عبر
قام الأوكرانيون بالتصويت على عريضة تتيح منح الجنسية للمرتزقة الأجانب المشاركين في المعارك إلى جانب القوات الأوكرانية، ليتم رفعها للرئيس فلاديمير زيلينسكي.
وبحسب ما نقل موقع الرئيس على الإنترنت، فإنه تم تسجيل عملية التصويت في 1 يونيو/حزيران، وحتى اللحظة وافق 26 ألف مصوت على الاقتراح فيما دعا 25 ألف مصوت للنظر فيها.
وجاء في نص العريضة: "نطلب منك منح الجنسية الأوكرانية للأجانب الذين يحمون، في ظروف الحرب، وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا أو أي وضع قانوني آخر، والتي بموجبها سيتم منحهم وأسرهم نفس الحماية الاجتماعية والقانونية التي يتمتع بها مواطنو أوكرانيا".
هذا ونشرت وزارة
الدفاع الروسية بيانات عن عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا. وأفادت المعطيات، بأن معظم العسكريين المحترفين جاؤوا إلى منطقة الحرب من بولندا. هذا البلد الأوروبي أيضا يتصدر من حيث عدد المرتزقة القتلى. شاهد المزيد على إنفوجراف "سبوتنيك" لمعرفة أكبر 10 دول من حيث عدد المرتزقة الأجانب القادمين إلى أوكرانيا، من بقى ومن لقي حتفه ومن غادر.