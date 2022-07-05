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https://arabic.sputniknews.com/20220705/كييف-عريضة-لمنح-المرتزقة-المشاركين-في-الحرب-الجنسية-الأوكرانية-1064685504.html
كييف... عريضة لمنح المرتزقة المشاركين في الحرب الجنسية الأوكرانية
كييف... عريضة لمنح المرتزقة المشاركين في الحرب الجنسية الأوكرانية
قام الأوكرانيون بالتصويت على عريضة تتيح منح الجنسية للمرتزقة الأجانب المشاركين في المعارك إلى جانب القوات الأوكرانية، ليتم رفعها للرئيس فلاديمير زيلينسكي. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T14:53+0000
2022-07-05T15:02+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وبحسب ما نقل موقع الرئيس على الإنترنت، فإنه تم تسجيل عملية التصويت في 1 يونيو/حزيران، وحتى اللحظة وافق 26 ألف مصوت على الاقتراح فيما دعا 25 ألف مصوت للنظر فيها.هذا ونشرت وزارة الدفاع الروسية بيانات عن عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا. وأفادت المعطيات، بأن معظم العسكريين المحترفين جاؤوا إلى منطقة الحرب من بولندا. هذا البلد الأوروبي أيضا يتصدر من حيث عدد المرتزقة القتلى. شاهد المزيد على إنفوجراف "سبوتنيك" لمعرفة أكبر 10 دول من حيث عدد المرتزقة الأجانب القادمين إلى أوكرانيا، من بقى ومن لقي حتفه ومن غادر.
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أخبار أوكرانيا

كييف... عريضة لمنح المرتزقة المشاركين في الحرب الجنسية الأوكرانية

14:53 GMT 05.07.2022 (تم التحديث: 15:02 GMT 05.07.2022)
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الذهاب إلى بنك الصورالمرتزقة شون بينر وأيدن أسلين وسعدون إبراهيم من داخل المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية
المرتزقة شون بينر وأيدن أسلين وسعدون إبراهيم من داخل المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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قام الأوكرانيون بالتصويت على عريضة تتيح منح الجنسية للمرتزقة الأجانب المشاركين في المعارك إلى جانب القوات الأوكرانية، ليتم رفعها للرئيس فلاديمير زيلينسكي.
وبحسب ما نقل موقع الرئيس على الإنترنت، فإنه تم تسجيل عملية التصويت في 1 يونيو/حزيران، وحتى اللحظة وافق 26 ألف مصوت على الاقتراح فيما دعا 25 ألف مصوت للنظر فيها.
وجاء في نص العريضة: "نطلب منك منح الجنسية الأوكرانية للأجانب الذين يحمون، في ظروف الحرب، وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا أو أي وضع قانوني آخر، والتي بموجبها سيتم منحهم وأسرهم نفس الحماية الاجتماعية والقانونية التي يتمتع بها مواطنو أوكرانيا".
هذا ونشرت وزارة الدفاع الروسية بيانات عن عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا. وأفادت المعطيات، بأن معظم العسكريين المحترفين جاؤوا إلى منطقة الحرب من بولندا. هذا البلد الأوروبي أيضا يتصدر من حيث عدد المرتزقة القتلى. شاهد المزيد على إنفوجراف "سبوتنيك" لمعرفة أكبر 10 دول من حيث عدد المرتزقة الأجانب القادمين إلى أوكرانيا، من بقى ومن لقي حتفه ومن غادر.
من أين يأتي المرتزقة الأجانب إلى أوكرانيا؟ - سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
من أين يأتي المرتزقة الأجانب إلى أوكرانيا؟
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:57 GMT
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