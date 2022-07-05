https://arabic.sputniknews.com/20220705/ماذا-دار-في-الجلسة-الافتتاحية-للحوار-الوطني-المصري-1064692992.html

ماذا دار في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني المصري؟

ماذا دار في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني المصري؟

شهدت العاصمة المصرية، اليوم الثلاثاء، انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإدارة نقاش مع جميع تيارات وفئات المجتمع حول... 05.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-05T16:58+0000

2022-07-05T16:58+0000

2022-07-05T16:58+0000

أخبار مصر الآن

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وقالت رشا راغب، مديرة الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تستضيف الحوار، إن الأكاديمية تفخر باستضافة وتنظيم فعاليات الحوار بين كافة الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية، بحسب بيان صادر عن الأمانة الفنية للحوار حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وأشارت خلال الجلسة الافتتاحية للحوار إلى أن الحوار يأتي في توقيت هام تتطلع فيه الأمة المصرية إلى مستقبلها من خلال حوار وطني حقيقي.وأكدت على التزام الأكاديمية بنهج الحياد والتجرد التام، في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي، حتى يخرج الحوار بشكل بناء وفعال.واعتبرت أن دعوة السيسي إلى إجراء حوار وطني، تبدو ملهمة لأنها تؤكد فكرة تبادل الرؤى بين مختلف أطياف المجتمع المصري سواء كانت أحزاب سياسية أو منظمات المجتمع المدني أو الحقوقيين، أو غيرهم.ومن جانبه قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بلاده تبدأ اليوم أول خطوة نحو الجمهورية الجديدة.وأوضح أن هدف الحوار يتمثل في خلق مساحات مشتركة تسمح أحيانًا بالاتفاق التام وتسمح أحيانًا بالاختلاف التام.وذكر أن الحوار يهدف لوضع بدائل جدية وحقيقية وليس التركيز على إبراز الحيثيات فقط رغم أهميتها.كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي نيته إطلاق حوار وطني في مصر، يضم كافة القوى السياسية، قبل أن يشير الأحد إلى عدم دعوة جماعة الإخوان المسلمين (المصنفة في مصر كجماعة إرهابية)، وأعلن في وقت سابق عن تولي رئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان، مهام المنسق العام للحوار، والذي أعلن بدوره عن تشكيل مجلس أمناء للحوار الوطني من 19 عضوا، بينهم موالون ومعارضون للسلطة. وأعلن مساء أمس الأحد عن انعقاد الاجتماع الأول للأمانة ما اعتبره رشوان في بيان الأمانة (البداية الرسمية للحوار الوطني).ورحبت أغلب قوى المعارضة في مصر بالدعوة للحوار الوطني، ولكنها أكدت أن إخلاء سبيل سجناء الرأي خطوة ضروري لبدء هذا الحوار.

https://arabic.sputniknews.com/20220608/مصر--الحوار-الوطني-ينطلق-في-الأسبوع-الأول-من-يوليو-1063303030.html

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أخبار مصر الآن