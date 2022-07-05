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مصر تبعث رسالة إلى إيران بعد ضحايا زلزال هرمزجان
مصر تبعث رسالة إلى إيران بعد ضحايا زلزال هرمزجان
وجهت وزارة الخارجية المصرية، رسالة إلى إيران بعد الزلزال الأخير الذي ضرب محافظة هرمزجان جنوب البلاد، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والمصابين. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T10:43+0000
2022-07-05T10:43+0000
2022-07-05T10:43+0000
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وأعربت الخارجية المصرية، في رسالتها عن تعازيها في وفاة عدد من أبناء الشعب الايراني في الزلزال الأخير، مؤكدة أن مصر تتقدم بتعازيها لهذا الحادث وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.وبعثت دول الكويت والإمارات والأردن، في وقت سابق، رسائل تعزية إلى إيران حكومة وشعبا في الزلزال الذي ضرب محافظة هرمزجان.وكانت 3 زلازل بقوة 6.1 و6.1 و6.3 ريختر ضربت مناطق في محافظة هرمزغان جنوبي إيران فجر السبت الماضي، تلتها أكثر من 29 هزة أرضية خفيفة حتى الآن. وذكر مسؤولون محليون أن الزلزال أسفر عن سقوط 5 قتلى و49 مصابا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, أخبار إيران
مصر تبعث رسالة إلى إيران بعد ضحايا زلزال هرمزجان
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وجهت وزارة الخارجية المصرية، رسالة إلى إيران بعد الزلزال الأخير الذي ضرب محافظة هرمزجان جنوب البلاد، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والمصابين.
وأعربت الخارجية المصرية، في رسالتها عن تعازيها في وفاة عدد من أبناء الشعب الايراني في الزلزال الأخير، مؤكدة أن مصر تتقدم بتعازيها لهذا الحادث وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.
وبعثت دول الكويت والإمارات والأردن
، في وقت سابق، رسائل تعزية إلى إيران حكومة وشعبا في الزلزال الذي ضرب محافظة هرمزجان.
وكانت 3 زلازل بقوة 6.1 و6.1 و6.3 ريختر ضربت مناطق في محافظة هرمزغان جنوبي إيران فجر السبت الماضي، تلتها أكثر من 29 هزة أرضية خفيفة حتى الآن. وذكر مسؤولون محليون أن الزلزال أسفر عن سقوط 5 قتلى و49 مصابا.