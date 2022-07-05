عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220705/-مصر-تبعث-رسالة-إلى-إيران-بعد-ضحايا-زلزال-هرمزجان-1064670338.html
مصر تبعث رسالة إلى إيران بعد ضحايا زلزال هرمزجان
مصر تبعث رسالة إلى إيران بعد ضحايا زلزال هرمزجان
وجهت وزارة الخارجية المصرية، رسالة إلى إيران بعد الزلزال الأخير الذي ضرب محافظة هرمزجان جنوب البلاد، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والمصابين. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T10:43+0000
2022-07-05T10:43+0000
أخبار مصر الآن
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101648/69/1016486904_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_26395038b4164ffb8b1242920f801feb.jpg
وأعربت الخارجية المصرية، في رسالتها عن تعازيها في وفاة عدد من أبناء الشعب الايراني في الزلزال الأخير، مؤكدة أن مصر تتقدم بتعازيها لهذا الحادث وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.وبعثت دول الكويت والإمارات والأردن، في وقت سابق، رسائل تعزية إلى إيران حكومة وشعبا في الزلزال الذي ضرب محافظة هرمزجان.وكانت 3 زلازل بقوة 6.1 و6.1 و6.3 ريختر ضربت مناطق في محافظة هرمزغان جنوبي إيران فجر السبت الماضي، تلتها أكثر من 29 هزة أرضية خفيفة حتى الآن. وذكر مسؤولون محليون أن الزلزال أسفر عن سقوط 5 قتلى و49 مصابا.
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101648/69/1016486904_0:0:1299:974_1920x0_80_0_0_fdfa1e1028da5e3cecc550696e2861f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, أخبار إيران

مصر تبعث رسالة إلى إيران بعد ضحايا زلزال هرمزجان

10:43 GMT 05.07.2022
© Sputnik . Ashraf Kamalوزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Sputnik . Ashraf Kamal
تابعنا عبرTelegram
وجهت وزارة الخارجية المصرية، رسالة إلى إيران بعد الزلزال الأخير الذي ضرب محافظة هرمزجان جنوب البلاد، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والمصابين.
وأعربت الخارجية المصرية، في رسالتها عن تعازيها في وفاة عدد من أبناء الشعب الايراني في الزلزال الأخير، مؤكدة أن مصر تتقدم بتعازيها لهذا الحادث وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.
وبعثت دول الكويت والإمارات والأردن، في وقت سابق، رسائل تعزية إلى إيران حكومة وشعبا في الزلزال الذي ضرب محافظة هرمزجان.
وكانت 3 زلازل بقوة 6.1 و6.1 و6.3 ريختر ضربت مناطق في محافظة هرمزغان جنوبي إيران فجر السبت الماضي، تلتها أكثر من 29 هزة أرضية خفيفة حتى الآن. وذكر مسؤولون محليون أن الزلزال أسفر عن سقوط 5 قتلى و49 مصابا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала