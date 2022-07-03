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https://arabic.sputniknews.com/20220703/الأردن-يعرب-عن-تعازيه-لإيران-بضحايا-الزلزال-جنوبي-البلاد-1064591614.html
الأردن يعرب عن تعازيه لإيران بضحايا الزلزال جنوبي البلاد
الأردن يعرب عن تعازيه لإيران بضحايا الزلزال جنوبي البلاد
قدمت المملكة الأردنية، اليوم الأحد، تعازيها إلى إيران إثر سقوط ضحايا جراء زلزال ضرب جنوبي البلاد. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T18:33+0000
2022-07-03T18:33+0000
أخبار إيران
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عمان - سبوتنيك. نشرت وزارة الخارجية الأردنية بيانا، أعربت فيه عن تعازيها للجمهورية الإسلامية بضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي إيران أمس، وتسبب في مصرع 5 أشخاص.وذكر المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، للتلفزيون الرسمي أن زلزالا ضرب محافظة هرمزغان وأسفر عن وقوع 5 قتلى و49 جريحا.جدير بالذكر أن 3 زلازل بقوة 6.1 و 6.1 و 6.3 ريختر ضربت مناطق بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران فجر السبت، تلتها أكثر من 29 هزة أرضية خفيفة حتى الآن.وقد تم رصد الزلزال في الساعة 21:32 الجمعة (00:32 السبت بتوقيت موسكو). ويقع مركز الزلزال على بعد 61 كيلومتر شمال شرق مدينة بندر لينغي على عمق 10 كيلومترات.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لقي شخصان مصرعهما، أحدهما بسبب سقوط أسلاك كهربائية، وأصيب 15 آخرون، إثر زلزالين ضربا بندر عباس وهرمزغان جنوبي إيران، كما رصد انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.
https://arabic.sputniknews.com/20220702/ارتفاع-عدد-ضحايا-زلزال-إيران-إلى-5-قتلى-و49-مصابا-1064524585.html
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أخبار إيران

الأردن يعرب عن تعازيه لإيران بضحايا الزلزال جنوبي البلاد

18:33 GMT 03.07.2022
© flickr.com / Isriya Paireepairitعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© flickr.com / Isriya Paireepairit
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قدمت المملكة الأردنية، اليوم الأحد، تعازيها إلى إيران إثر سقوط ضحايا جراء زلزال ضرب جنوبي البلاد.
عمان - سبوتنيك. نشرت وزارة الخارجية الأردنية بيانا، أعربت فيه عن تعازيها للجمهورية الإسلامية بضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي إيران أمس، وتسبب في مصرع 5 أشخاص.

وذكر المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، للتلفزيون الرسمي أن زلزالا ضرب محافظة هرمزغان وأسفر عن وقوع 5 قتلى و49 جريحا.

جدير بالذكر أن 3 زلازل بقوة 6.1 و 6.1 و 6.3 ريختر ضربت مناطق بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران فجر السبت، تلتها أكثر من 29 هزة أرضية خفيفة حتى الآن.
زلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
ارتفاع عدد ضحايا زلزال إيران إلى 5 قتلى و49 مصابا
أمس, 07:15 GMT
وقد تم رصد الزلزال في الساعة 21:32 الجمعة (00:32 السبت بتوقيت موسكو). ويقع مركز الزلزال على بعد 61 كيلومتر شمال شرق مدينة بندر لينغي على عمق 10 كيلومترات.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لقي شخصان مصرعهما، أحدهما بسبب سقوط أسلاك كهربائية، وأصيب 15 آخرون، إثر زلزالين ضربا بندر عباس وهرمزغان جنوبي إيران، كما رصد انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.
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