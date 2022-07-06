https://arabic.sputniknews.com/20220706/إضراب-نسائي-عابر-للحدود-ووقفة-احتجاجية-أمام-البرلمان-اللبناني-صور-1064786996.html

إضراب نسائي "عابر للحدود" ووقفة احتجاجية أمام البرلمان اللبناني... صور

إضراب نسائي "عابر للحدود" ووقفة احتجاجية أمام البرلمان اللبناني... صور

نفذت ناشطات نسويات وقفة احتجاجية بعد ظهر اليوم الأربعاء، أمام البرلمان اللبناني رفضاً للجرائم والعنف ضد النساء، وذلك بعد أن سجلت أكثر من جريمة قتل بحق عدد من... 06.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-06T19:35+0000

2022-07-06T19:35+0000

2022-07-06T19:37+0000

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وكان قد أعلن منذ عدة أيام عن "إضراب نسائي عابر للحدود" اليوم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليلقى تفاعلا ودعما من مجموعات وجمعيات نسوية، والذي ترجم في بعض البلدان تحركات احتجاجية كالأردن، العراق، تونس، المغرب، قطاع غزة ولبنان.ورفعت المشاركات في لبنان لافتات تدعوا لحماية النساء من العنف الأسري، وتجريم التحرش، وتطبيق القوانين، ومنع زواج القاصرات.قالت الناشطة حياة مرشاد لـ"سبوتنيك" إن "الإضراب بادرت له مجموعة من الناشطات النسويات في المنطقة العربية وهو ليس مفاجئ، لأن اليوم وكل يوم يستدعي أن نتحرك، ولكننا في الفترة الأخيرة شاهدنا تصاعد كبير في وتيرة العنف ضد النساء وشعرنا أنه يجب أن نسجل موقف".وتابعت: "وحشية الجرائم من الذبح والقتل في حرم جامعي يدل على عدم وجود مكان آمن للنساء في الشارع والمدرسة والجامعة ومكان العمل، فنحن لسنا بأمان، لذلك الإضراب في تاريخ الحراك النسوي هو إحدى الوسائل التي تلجأ له النساء للتعبير عن موقف غاضب ورافض للعنف والتمييز الذي يمارس بحقهم، لذلك قررنا تجربة هذا الإضراب الهادف الى إطلاق صوت واحد وموحد عابر للحدود لنعلن عن تضامننا مع بعضنا كنساء ونسويات لأننا جميعا بلا مأمن من العنف، وأيضا لنوصل رسالة مفادها أننا نرفض هذا العنف ونطالب بآليات حماية للنساء".وأضافت: "وفي بعض الأحيان لا يذكر اسم الضحية ولا اي تفاصيل عن حياتها، والهدف هو أن نتحدث عن هؤلاء النساء وأن لديهم حياة وقصة ولا نقبل أن يكونوا مجرد أرقام، وإنه يجب أن نرفع الصوت عاليا في هذا الإطار، بالإضافة الى المطالبة بوجود أطر حماية قانونية".وقالت الناشطة ناهده خليل (وهي منظمي الوقفة)، إن "دعوتنا هي للمشاركة في الإضراب النسائي العام العابر للحدود في كل مكان تتعرض فيه النساء للقتل والعنف بطريقة وحشية غير مسبوقة، ونحن مع اقرار القوانين وتطبيقها بحزم لحماية كل النساء والمهمشين والمهمشات، خلال خمسة أيام قتلت خمسة نساء في تشاد والجزائر والأردن ومصر".وعلقت على صدور حكم الإعدام بحق قاتل الطالبة الجامعية نيرة أشرف في جامعة المنصورة/ "نحن مع شرعة حقوق الإنسان وضد حكومة الإعدام ونؤيد العقاب الشديد كالسجن المؤبد".وتابعت "نعول اليوم في لبنان على النواب الجدد التغييريين وكل نائب يريد أن يعمل على حماية النساء، وندعوهم الى إقرار جميع القوانين التي تحمي النساء ومنحها حقوقها لأن الجميع لديهم أمهات ونساء معرضين للعنف والقتل".

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