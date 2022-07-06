https://arabic.sputniknews.com/20220706/اضطهاد-للروس-وغلاء-فاحش-وأزمة-طاقة-مقيم-في-ألمانيا-يتحدث-لـسبوتنيك-1064735873.html

اضطهاد للروس وغلاء فاحش وأزمة طاقة... مقيم في ألمانيا يتحدث لـ"سبوتنيك"

اضطهاد للروس وغلاء فاحش وأزمة طاقة... مقيم في ألمانيا يتحدث لـ"سبوتنيك"

شهدت عدة مناطق في أوروبا، احتجاجات بسبب تردي الأوضاع المعيشية، وزيادة التضخم، وأزمة الطاقة. 06.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-06T13:48+0000

2022-07-06T13:48+0000

2022-07-06T13:49+0000

أخبار ألمانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1050263653_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a574d543cdfc68e3c893ccac4fc0fda2.jpg

دعت الحكومة الألمانية مواطنيها للاستعداد لمواجهة الأزمة التي ستنجم عن وقف إمدادات الطاقة الروسية. للإطلاع على ما يحدث في ألمانيا، تواصلت "سبوتنيك" مع أحد المقيمين هناك إذ قال: "بدأنا نشعر بالتضخم قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حتى قبل أزمة فيروس كورونا، وبالرغم من انتهاء أزمة كورونا وعودة النشاط الصناعي والاقتصادي إلا أن أسعار الوقود زادت بحوالي 60%، وأيضا المواد الغذائية ارتفعت ما بين 5-15% ". وحول رد فعل المواطن الألماني على هذا التضخم، أوضح أن "المواطنين يحاولون التخلص من السيولة المالية عن طريق الاستثمار في المعادن الثمينة، والعقارات، وشراء المدافئ التي تعمل على الحطب تحضيرا للشتاء القاسي". وعند سؤالنا عن معاملة اللاجئين الأوكرانيين في ظل الظروف المعيشية الراهنة، أجاب: "ما يهم المواطن الألماني بالدرجة الأولى وضعه الاقتصادي، أي ليس فقط أن يتمكن من دفع الضرائب والفواتير، ولكن أيضا أن يقضي إجازته خارج البلاد، وبعدها إن بقي لديه فائض يمكن أن يقدم بعض المساعدات للاجئين، نلاحظ ردود فعل باردة وباهتة تجاه اللاجئين الأوكرانيين كما حدث تماما مع بداية الأزمة السورية وتوجه اللاجئين السوريين إلى ألمانيا".

https://arabic.sputniknews.com/20220706/ألمانيا-فشل-خطة-إيجاد-بديل-للغاز-الروسي-1064707498.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار ألمانيا