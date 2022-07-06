https://arabic.sputniknews.com/20220706/اعتراضا-على-أداء-الحكومةوزير-الطفولة-البريطاني-يستقيل-على-غرار-وزيري-الصحة-والخزانة-1064716020.html

اعتراضا على أداء الحكومة...وزير الطفولة البريطاني يستقيل على غرار وزيري الصحة والخزانة

اعتراضا على أداء الحكومة...وزير الطفولة البريطاني يستقيل على غرار وزيري الصحة والخزانة

أعلن وزير الطفولة والأسرة البريطاني، ويل كوينس، تقديم استقالته لرئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد ساعات من استقالة وزيري الصحة والخزانة، في أعقاب سلسلة الأزمات... 06.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-06T08:40+0000

2022-07-06T08:40+0000

2022-07-06T08:40+0000

بريطانيا

بوريس جونسون

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وقال كوينس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ببالغ الحزن والأسف قدمت استقالتي هذا الصباح إلى رئيس الوزراء.. أتمنى لمن سيخلفني التوفيق".وعيّن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الثلاثاء، وزيرين جديدين للخزانة والصحة هما نديم زاهاوي وستيف باركلي، وذلك في أعقاب استقالة وزير الخزانة ريشي سوناك ووزير الصحة ساجد جاويد من منصبيهما اعتراضا على أداء الحكومة.وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن ستيف باركلي عيّن وزيرا للصحة بعد ساعات من استقالة ساجد جاويد من المنصب مساء اليوم، مشيرة إلى أن باركلي كان يشغل سابقا منصب كبير موظفي رئاسة مجلس الوزراء البريطاني.ونوهت أيضا بأن نديم زهاوي عيّن في منصب وزير الخزانة ليحل محل ريشي سوناك الذي استقال من منصبه احتجاجا على إدارة بوريس جونسون. وكان زهاوي يشغل سابقا منصب وزير التعليم.وفي سياق متصل، عبر جونسون عن أسفه إزاء استقالة سوناك وجاويد. نشر سوناك عبر "تويتر" نص خطاب الاستقالة الموجه إلى جونسون، وقال فيه: "الجمهور يتوقع بحق أن تدار الحكومة بشكل صحيح وبكفاءة وجدية".فيما قال جاويد، في خطاب استقالته الذي نشره أيضا عبر "تويتر": "تقدمت باستقالتي إلى رئيس الوزراء البريطاني، وكان شرفا عظيما أن أعمل في هذا المنصب لكنني آسف لأنني لم أعد أستطيع الاستمرار بضمير حي".تأتي هذه التطورات في أعقاب اعتراف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالخطأ في أزمة الاتهامات التي وجهت لأحد مسؤولي حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم.

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بريطانيا, بوريس جونسون