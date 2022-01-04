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وزير الصحة البريطاني: لا توجد حاجة لتشديد قيود "كورونا" في البلاد
وزير الصحة البريطاني: لا توجد حاجة لتشديد قيود "كورونا" في البلاد
قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد حاجة إلى تشديد قيود مكافحة فيروس كورونا في إنجلترا. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T16:50+0000
2022-01-04T16:51+0000
بريطانيا
فيروس كورونا
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ونقلت "رويترز" عن الوزير البريطاني قوله: "لا يوجد شيء في البيانات في هذه اللحظة يشير إلى أننا بحاجة إلى الانتقال من خطة بي".وأضاف أنه من السابق لأوانه الحديث عن كيفية تعامل المستشفيات مع الوضع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "معدل الإصابات مرتفع للغاية".وتابع: "للأسف نشاهد زيادة في معدل دخول المستشفيات لاسيما في الفئات العمرية الأكبر سنا".وقبل يومين، أعلنت السلطات البريطانية أنها ستفرض ارتداء الكمامات على طلاب المدارس الثانوية في البلاد، نظرا لتفشي اوميكرون.أكد وزير التعليم البريطاني ناظم الزهاوي أنه سيُطلب من الأطفال في المدارس الثانوية في إنجلترا ارتداء أغطية الوجه عند عودتهم بعد عطلة عيد الميلاد الأسبوع المقبل.ومع ارتفاع أرقام الإصابة اليومية في بريطانيا إلى مستويات قياسية، وإلزام الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بالعزل لمدة سبعة أيام على الأقل، تواجه المدارس والخدمات العامة الأخرى اضطرابًا بسبب نقص الموظفين.وقد طلبت الحكومة من مديري القطاع العام الاستعداد لسيناريو أسوأ حالة غياب 25% من الموظفين في الأسابيع المقبلة.
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بريطانيا, فيروس كورونا

وزير الصحة البريطاني: لا توجد حاجة لتشديد قيود "كورونا" في البلاد

16:50 GMT 04.01.2022 (تم التحديث: 16:51 GMT 04.01.2022)
© REUTERS / Hannah Mckayساجد جاويد
ساجد جاويد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / Hannah Mckay
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قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد حاجة إلى تشديد قيود مكافحة فيروس كورونا في إنجلترا.
ونقلت "رويترز" عن الوزير البريطاني قوله: "لا يوجد شيء في البيانات في هذه اللحظة يشير إلى أننا بحاجة إلى الانتقال من خطة بي".
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وأضاف أنه من السابق لأوانه الحديث عن كيفية تعامل المستشفيات مع الوضع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "معدل الإصابات مرتفع للغاية".
وتابع: "للأسف نشاهد زيادة في معدل دخول المستشفيات لاسيما في الفئات العمرية الأكبر سنا".
وقبل يومين، أعلنت السلطات البريطانية أنها ستفرض ارتداء الكمامات على طلاب المدارس الثانوية في البلاد، نظرا لتفشي اوميكرون.
أكد وزير التعليم البريطاني ناظم الزهاوي أنه سيُطلب من الأطفال في المدارس الثانوية في إنجلترا ارتداء أغطية الوجه عند عودتهم بعد عطلة عيد الميلاد الأسبوع المقبل.
ومع ارتفاع أرقام الإصابة اليومية في بريطانيا إلى مستويات قياسية، وإلزام الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بالعزل لمدة سبعة أيام على الأقل، تواجه المدارس والخدمات العامة الأخرى اضطرابًا بسبب نقص الموظفين.
وقد طلبت الحكومة من مديري القطاع العام الاستعداد لسيناريو أسوأ حالة غياب 25% من الموظفين في الأسابيع المقبلة.
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