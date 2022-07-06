https://arabic.sputniknews.com/20220706/الإمارات-تستدعي-نجل-سالغادو-أسطورة-ريال-مدريد-إلى-منتخبها--1064779576.html
الإمارات تستدعي نجل سالغادو أسطورة ريال مدريد إلى منتخبها
الإمارات تستدعي نجل سالغادو أسطورة ريال مدريد إلى منتخبها
استدعى المنتخب الإماراتي تحت 20 سنة لكرة القدم، إلى صفوفه نجل ميشيل سالغادو، أسطورة نادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T15:34+0000
2022-07-06T15:34+0000
2022-07-06T15:34+0000
رياضة
منتخب الإمارات
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ونشر سالغادو صورا مع نجله الذي ارتدى قميص تدريبات منتخب الإمارات.كما نشرت زوجة سالغادو ووالدة ميغيل صورة معه مرتديا قميص منتخب الإمارات، وعلقت "فخورة بك".وتم استدعاء الإبن ميغيل أنخيل البالغ من العمر 17 عاما، والذي تدرب في أكاديمية سيلتافيغو، ويلعب في باكوس دي فيريرا البرتغالي حاليا للمشاركة مع منتخب الإمارات تحت 20 عاما في 3 لقاءات ودية استعدادا لتصفيات نهائيات أمم أسيا للشباب.ويمتلك ميغيل، نجل ميشيل سالغادو الجنسية الإماراتية، حيث عاش هناك لفترة طويلة بسبب وجود أسرته في الإمارات، حيث يعمل ميشيل سالغادو في الإمارات بالمدرسة الإسبانية لكرة القدم والمجموعة الاستثمارية "Heritage Sports Holdings " منذ فترة طويلة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منتخب الإمارات
الإمارات تستدعي نجل سالغادو أسطورة ريال مدريد إلى منتخبها
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استدعى المنتخب الإماراتي تحت 20 سنة لكرة القدم، إلى صفوفه نجل ميشيل سالغادو، أسطورة نادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق.
ونشر سالغادو صورا مع نجله الذي ارتدى قميص تدريبات منتخب الإمارات.
كما نشرت زوجة سالغادو ووالدة ميغيل صورة معه مرتديا قميص منتخب الإمارات، وعلقت "فخورة بك".
وتم استدعاء الإبن ميغيل أنخيل البالغ من العمر 17 عاما، والذي تدرب في أكاديمية سيلتافيغو، ويلعب في باكوس دي فيريرا البرتغالي حاليا للمشاركة مع منتخب الإمارات تحت 20 عاما في 3 لقاءات ودية استعدادا لتصفيات نهائيات أمم أسيا للشباب.
ويمتلك ميغيل، نجل ميشيل سالغادو الجنسية الإماراتية، حيث عاش هناك لفترة طويلة بسبب وجود أسرته في الإمارات، حيث يعمل ميشيل سالغادو في الإمارات بالمدرسة الإسبانية لكرة القدم والمجموعة الاستثمارية "Heritage Sports Holdings " منذ فترة طويلة.