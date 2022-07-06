https://arabic.sputniknews.com/20220706/البرهان-يصدر-مرسوما-دستوريا-بإعفاء-أعضاء-مجلس-السيادة-الانتقالي-السوداني-المدنيين-1064722040.html
البرهان يصدر مرسوما دستوريا بإعفاء أعضاء مجلس السيادة الانتقالي السوداني المدنيين
البرهان يصدر مرسوما دستوريا بإعفاء أعضاء مجلس السيادة الانتقالي السوداني المدنيين
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مرسوما دستوريا بإعفاء أعضاء مجلس السيادة المدنيين. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T10:31+0000
2022-07-06T10:31+0000
2022-07-06T10:31+0000
أخبار السودان اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم الأربعاء، إن "رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أصدر مرسوما دستوريا بإعفاء أعضاء مجلس السيادة المدنيين الآتية أسماءهم: - 1-مولانا رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح، 2- مولانا يوسف جاد كريم محمد علي، 3- د.سلمى عبدالجبار المبارك، 4-د.عبدالباقي عبدالقادر الزبير، 5- الأستاذ أبوالقاسم محمد محمد أحمد برطم".يذكر أن البرهان أعلن أخيرا تأسيس مجلس أعلى للقوات المسلحة يضم قوات الدعم السريع، فيما اعتبرته قوى الحرية والتغيير، اليوم الثلاثاء، مناورة بعد ضغط التظاهرات ضمن سعيه للاستيلاء الكامل على السلطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/خطاب-البرهان-الأخير-مناورة-سياسية-أم-رغبة-حقيقية-لحل-الأزمة-السودانية-1064696146.html
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أخبار السودان اليوم
البرهان يصدر مرسوما دستوريا بإعفاء أعضاء مجلس السيادة الانتقالي السوداني المدنيين
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أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مرسوما دستوريا بإعفاء أعضاء مجلس السيادة المدنيين.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم الأربعاء، إن "رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أصدر مرسوما دستوريا بإعفاء أعضاء مجلس السيادة المدنيين الآتية أسماءهم: - 1-مولانا رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح، 2- مولانا يوسف جاد كريم محمد علي، 3- د.سلمى عبدالجبار المبارك، 4-د.عبدالباقي عبدالقادر الزبير، 5- الأستاذ أبوالقاسم محمد محمد أحمد برطم".
يذكر أن البرهان أعلن أخيرا تأسيس مجلس أعلى للقوات المسلحة
يضم قوات الدعم السريع، فيما اعتبرته قوى الحرية والتغيير، اليوم الثلاثاء، مناورة بعد ضغط التظاهرات ضمن سعيه للاستيلاء الكامل على السلطة.