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الصحة العراقية تعلن ارتفاع إصابات كوليرا في البلاد
الصحة العراقية تعلن ارتفاع إصابات كوليرا في البلاد
كشفت وزارة الصحة في العراق، ارتفاع مجموعة الإصابات بالكوليرا في البلاد لتتجاوز 200 إصابة. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T11:26+0000
2022-07-06T11:26+0000
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وسجلت الوزارة، اليوم الأربعاء، 39 إصابة جديدة بالكوليرا، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع".وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في بيان إن "الوزارة سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 39 إصابة جديدة بمرض الكوليرا".وأشار البدر إلى أن المجموع الكلي بلغ 208 إصابات وحالتي وفاة إثر الإصابة بالكوليرا.وأوضح المتحدث باسم الصحة العراقية أن "الإصابات بالمرض توزعت كالآتي: (كركوك 106 إصابات، بغداد/ الرصافة 50 إصابة، ذي قار 19 إصابة، ديالى 11 حالة، السليمانية 10 حالات، المثنى 3 حالات، وبواقع حالتي إصابة في كل من بابل والكرخ وواسط وكربلاء المقدسة، وإصابة واحدة في النجف الأشرف".ونصح المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية بـ"الإلتزام بالإجراءات الوقائية والمتمثلة بالاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين جيداً بالماء والصابون قبل وبعد تناول الطعام".وأكد، في الوقت ذاته، على "دور الجهات المسؤولة والمعنية بسلامة مياه الشرب والأغذية وشبكات الإسالة والصرف الصحي".وشدد على أن "مؤسسات الصحة جاهزة للتعامل مع هذه الأعداد ولا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية".
https://arabic.sputniknews.com/20220620/العراق-محافظة-أربيل-تسجل-4-إصابات-بالكوليرا-1063889121.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخيار العالم العربي

الصحة العراقية تعلن ارتفاع إصابات كوليرا في البلاد

11:26 GMT 06.07.2022
© Photo / UNDP Iraq/ Moyasser Nasseerمستشفى سلام في محافظة نينوي، العراق 6 يوليو 2021
مستشفى سلام في محافظة نينوي، العراق 6 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© Photo / UNDP Iraq/ Moyasser Nasseer
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كشفت وزارة الصحة في العراق، ارتفاع مجموعة الإصابات بالكوليرا في البلاد لتتجاوز 200 إصابة.
وسجلت الوزارة، اليوم الأربعاء، 39 إصابة جديدة بالكوليرا، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع".
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في بيان إن "الوزارة سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 39 إصابة جديدة بمرض الكوليرا".
وأشار البدر إلى أن المجموع الكلي بلغ 208 إصابات وحالتي وفاة إثر الإصابة بالكوليرا.
وأوضح المتحدث باسم الصحة العراقية أن "الإصابات بالمرض توزعت كالآتي: (كركوك 106 إصابات، بغداد/ الرصافة 50 إصابة، ذي قار 19 إصابة، ديالى 11 حالة، السليمانية 10 حالات، المثنى 3 حالات، وبواقع حالتي إصابة في كل من بابل والكرخ وواسط وكربلاء المقدسة، وإصابة واحدة في النجف الأشرف".
وأضاف: "أما الوفيات فقد توزعت بواقع حالة في كركوك والثانية في بغداد الرصافة".
ونصح المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية بـ"الإلتزام بالإجراءات الوقائية والمتمثلة بالاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين جيداً بالماء والصابون قبل وبعد تناول الطعام".
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وأكد، في الوقت ذاته، على "دور الجهات المسؤولة والمعنية بسلامة مياه الشرب والأغذية وشبكات الإسالة والصرف الصحي".
وشدد على أن "مؤسسات الصحة جاهزة للتعامل مع هذه الأعداد ولا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية".
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