https://arabic.sputniknews.com/20220706/الصحة-العراقية-تعلن-ارتفاع-إصابات-كوليرا-في-البلاد-1064726428.html
الصحة العراقية تعلن ارتفاع إصابات كوليرا في البلاد
الصحة العراقية تعلن ارتفاع إصابات كوليرا في البلاد
كشفت وزارة الصحة في العراق، ارتفاع مجموعة الإصابات بالكوليرا في البلاد لتتجاوز 200 إصابة. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T11:26+0000
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وسجلت الوزارة، اليوم الأربعاء، 39 إصابة جديدة بالكوليرا، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع".وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في بيان إن "الوزارة سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 39 إصابة جديدة بمرض الكوليرا".وأشار البدر إلى أن المجموع الكلي بلغ 208 إصابات وحالتي وفاة إثر الإصابة بالكوليرا.وأوضح المتحدث باسم الصحة العراقية أن "الإصابات بالمرض توزعت كالآتي: (كركوك 106 إصابات، بغداد/ الرصافة 50 إصابة، ذي قار 19 إصابة، ديالى 11 حالة، السليمانية 10 حالات، المثنى 3 حالات، وبواقع حالتي إصابة في كل من بابل والكرخ وواسط وكربلاء المقدسة، وإصابة واحدة في النجف الأشرف".ونصح المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية بـ"الإلتزام بالإجراءات الوقائية والمتمثلة بالاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين جيداً بالماء والصابون قبل وبعد تناول الطعام".وأكد، في الوقت ذاته، على "دور الجهات المسؤولة والمعنية بسلامة مياه الشرب والأغذية وشبكات الإسالة والصرف الصحي".وشدد على أن "مؤسسات الصحة جاهزة للتعامل مع هذه الأعداد ولا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية".
https://arabic.sputniknews.com/20220620/العراق-محافظة-أربيل-تسجل-4-إصابات-بالكوليرا-1063889121.html
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الصحة العراقية تعلن ارتفاع إصابات كوليرا في البلاد
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كشفت وزارة الصحة في العراق، ارتفاع مجموعة الإصابات بالكوليرا في البلاد لتتجاوز 200 إصابة.
وسجلت الوزارة، اليوم الأربعاء، 39 إصابة جديدة بالكوليرا، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"
.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في بيان إن "الوزارة سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 39 إصابة جديدة بمرض الكوليرا".
وأشار البدر إلى أن المجموع الكلي بلغ 208 إصابات وحالتي وفاة إثر الإصابة بالكوليرا.
وأوضح المتحدث باسم الصحة العراقية أن "الإصابات بالمرض توزعت كالآتي: (كركوك 106 إصابات، بغداد/ الرصافة 50 إصابة، ذي قار 19 إصابة، ديالى 11 حالة، السليمانية 10 حالات، المثنى 3 حالات، وبواقع حالتي إصابة في كل من بابل والكرخ وواسط وكربلاء المقدسة، وإصابة واحدة في النجف الأشرف".
وأضاف: "أما الوفيات فقد توزعت بواقع حالة في كركوك والثانية في بغداد الرصافة".
ونصح المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية بـ"الإلتزام بالإجراءات الوقائية والمتمثلة بالاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين جيداً بالماء والصابون قبل وبعد تناول الطعام".
وأكد، في الوقت ذاته، على "دور الجهات المسؤولة والمعنية بسلامة مياه الشرب والأغذية وشبكات الإسالة والصرف الصحي".
وشدد على أن "مؤسسات الصحة جاهزة للتعامل مع هذه الأعداد ولا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية".