https://arabic.sputniknews.com/20220706/المجلس-الفيدرالي-الروسي-يعلن-عن-زيارة-وفد-برلماني-سوري-للبلاد-1064733765.html
المجلس الفيدرالي الروسي يعلن عن زيارة وفد برلماني سوري للبلاد
المجلس الفيدرالي الروسي يعلن عن زيارة وفد برلماني سوري للبلاد
قال ألكسندر فارفولومييف، النائب الأول لرئيس اللجنة الاجتماعية للمجلس الفيدرالي الروسي، إن المجلس يتوقع زيارة وفد برلماني من سوريا في المستقبل القريب. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T13:11+0000
2022-07-06T13:11+0000
2022-07-06T13:11+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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وقال فارفولومييف، اليوم الأربعاء: "لقد اجتمعت بالسفير السوري في روسيا، وناقشنا قضايا التعاون الفعال بين البرلمانيين السوريين والروس، وتم التوصل إلى اتفاقات في هذا المجال، والآن سيصل وفد من البرلمانيين السوريين".ولم يستبعد السيناتور أن الاتصالات عبر الإنترنت مع زملائه الأجانب يمكن أن تتم ليس على أساس ثنائي فحسب، ولكن على صيغة اتصال متعدد الأطراف.واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الخميس في 16 حزيران/يونيو الماضي، وفدا مشتركا من روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية برئاسة النائب دميتري سابلين رئيس الجانب الروسي في لجنة الصداقة البرلمانية السورية-الروسية ووزيرة خارجية دونيتسك ناتاليا نيكونوروفا.وقدم الوفد شرحا وافيا حول آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة للدفاع عن المدنيين في إقليم دونباس في وجه الجرائم التي يرتكبها النازيون المتطرفون هناك، والجهود المبذولة لإعادة السكان إلى مدنهم بعد استتباب الأمن في العديد من المناطق والبدء بإعادة الإعمار فيها، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
https://arabic.sputniknews.com/20220202/مجلس-الشعب-السوري-يطالب-بمناقشة-قرار-استبعاد-شرائح-محددة-من-الدعم-الحكومي-1057667074.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار سوريا اليوم, روسيا
المجلس الفيدرالي الروسي يعلن عن زيارة وفد برلماني سوري للبلاد
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قال ألكسندر فارفولومييف، النائب الأول لرئيس اللجنة الاجتماعية للمجلس الفيدرالي الروسي، إن المجلس يتوقع زيارة وفد برلماني من سوريا في المستقبل القريب.
وقال فارفولومييف، اليوم الأربعاء: "لقد اجتمعت بالسفير السوري في روسيا، وناقشنا قضايا التعاون الفعال بين البرلمانيين السوريين والروس، وتم التوصل إلى اتفاقات في هذا المجال، والآن سيصل وفد من البرلمانيين السوريين".
وأضاف: "مجلس النواب الشبابي التابع لمجلس الفيدرالي يشارك بنشاط ليس فقط في الأنشطة التشريعية، ولكن أيضًا في التعاون الدولي، وتم إجراء مفاوضات بالفعل مع زملاء من موزمبيق، وفي المستقبل ستشمل العملية زيمبابوي والبرازيل والصين".
ولم يستبعد السيناتور أن الاتصالات عبر الإنترنت مع زملائه الأجانب يمكن أن تتم ليس على أساس ثنائي فحسب، ولكن على صيغة اتصال متعدد الأطراف.
واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الخميس في 16 حزيران/يونيو الماضي، وفدا مشتركا من روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية برئاسة النائب دميتري سابلين رئيس الجانب الروسي في لجنة الصداقة البرلمانية السورية-الروسية ووزيرة خارجية دونيتسك ناتاليا نيكونوروفا.
وقدم الوفد
شرحا وافيا حول آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة للدفاع عن المدنيين في إقليم دونباس في وجه الجرائم التي يرتكبها النازيون المتطرفون هناك، والجهود المبذولة لإعادة السكان إلى مدنهم بعد استتباب الأمن في العديد من المناطق والبدء بإعادة الإعمار فيها، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".