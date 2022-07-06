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https://arabic.sputniknews.com/20220706/بريطانيا-تحقق-في-انتهاكات-محتملة-من-أمازون-لقواعد-مكافحة-الاحتكار-1064729115.html
بريطانيا تحقق في انتهاكات محتملة من "أمازون" لقواعد مكافحة الاحتكار
بريطانيا تحقق في انتهاكات محتملة من "أمازون" لقواعد مكافحة الاحتكار
قالت هيئة مكافحة الاحتكار في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، إنها تحقق في ما إذا كانت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية "أمازون" تضر بالمنافسة العادلة. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T12:12+0000
2022-07-06T12:12+0000
العالم
اقتصاد
شركة أمازون
بريطانيا
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وتنظر السلطات في ما إذا كان عملاق التجارة الرقمية يفعل ذلك من خلال منح ميزة غير عادلة لأعمال التجزئة الخاصة به والبائعين الذين يستخدمون خدماته، على حساب التجار الآخرين، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".قالت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية إنها تحقق في ممارسات للشركة ربما تؤثر على البائعين في سوقها في المملكة المتحدة، والتي "قد تكون معادية للمنافسة ويمكن أن تؤدي إلى صفقة أسوأ للعملاء".تبيع "أمازون" المنتجات عبر السوق من خلال أعمال البيع بالتجزئة الخاصة بها، ولكنها تسمح أيضا للتجار الخارجيين ببيع منتجاتهم، وتقدم خدمات لهؤلاء البائعين مثل المساعدة في العمليات اللوجستية أو مطابقة التجار مع العملاء.سيركز تحقيق السلطات البريطانية على ثلاثة مجالات رئيسية؛ الأول هو كيف تجمع "أمازون" بيانات البائع التابعة لجهات خارجية وتستخدمها، وما إذا كان هذا يمنح الشركة ميزة غير عادلة عندما يتعلق الأمر بالقرارات التي تتخذها مع أعمال البيع بالتجزئة الخاصة بها.والثاني يتعلق بما يسمى "صندوق الشراء"، وهي منطقة على صفحات منتجات "أمازون" تمنح العملاء خيار نقرة واحدة لـ"اشتر الآن" أو "إضافة إلى سلة التسوق"، وستبحث الهيئة في كيفية وضع الشركة المعايير لجعل الموردين الخيار المفضل أو الأول في "صندوق الشراء".أخيرا، ستنظر السلطة البريطانية في كيفية اختيار "أمازون" لمعايير الأهلية للبيع تحت علامة "برايم"، هو برنامج اشتراك مدفوع يوفر للعملاء خدمة التوصيل السريع والوصول إلى المنتجات الأخرى.
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العالم, اقتصاد, شركة أمازون, بريطانيا

بريطانيا تحقق في انتهاكات محتملة من "أمازون" لقواعد مكافحة الاحتكار

12:12 GMT 06.07.2022
© AP Photo / Frank Augsteinأمازون
أمازون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Frank Augstein
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قالت هيئة مكافحة الاحتكار في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، إنها تحقق في ما إذا كانت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية "أمازون" تضر بالمنافسة العادلة.
وتنظر السلطات في ما إذا كان عملاق التجارة الرقمية يفعل ذلك من خلال منح ميزة غير عادلة لأعمال التجزئة الخاصة به والبائعين الذين يستخدمون خدماته، على حساب التجار الآخرين، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".
قالت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية إنها تحقق في ممارسات للشركة ربما تؤثر على البائعين في سوقها في المملكة المتحدة، والتي "قد تكون معادية للمنافسة ويمكن أن تؤدي إلى صفقة أسوأ للعملاء".
تبيع "أمازون" المنتجات عبر السوق من خلال أعمال البيع بالتجزئة الخاصة بها، ولكنها تسمح أيضا للتجار الخارجيين ببيع منتجاتهم، وتقدم خدمات لهؤلاء البائعين مثل المساعدة في العمليات اللوجستية أو مطابقة التجار مع العملاء.
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سيركز تحقيق السلطات البريطانية على ثلاثة مجالات رئيسية؛ الأول هو كيف تجمع "أمازون" بيانات البائع التابعة لجهات خارجية وتستخدمها، وما إذا كان هذا يمنح الشركة ميزة غير عادلة عندما يتعلق الأمر بالقرارات التي تتخذها مع أعمال البيع بالتجزئة الخاصة بها.
والثاني يتعلق بما يسمى "صندوق الشراء"، وهي منطقة على صفحات منتجات "أمازون" تمنح العملاء خيار نقرة واحدة لـ"اشتر الآن" أو "إضافة إلى سلة التسوق"، وستبحث الهيئة في كيفية وضع الشركة المعايير لجعل الموردين الخيار المفضل أو الأول في "صندوق الشراء".
أخيرا، ستنظر السلطة البريطانية في كيفية اختيار "أمازون" لمعايير الأهلية للبيع تحت علامة "برايم"، هو برنامج اشتراك مدفوع يوفر للعملاء خدمة التوصيل السريع والوصول إلى المنتجات الأخرى.
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