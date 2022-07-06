https://arabic.sputniknews.com/20220706/بنك-إنجلترا-يحذر-من-عاصفة-اقتصادية-1064708825.html
بنك إنجلترا يحذر من "عاصفة اقتصادية"
بنك إنجلترا يحذر من "عاصفة اقتصادية"
حذر بنك إنجلترا من "عاصفة اقتصادية"، داعيا البنوك لتكثيف رؤوس الأموال الاحتياطية لضمان قدرتها على تحمل العاصفة. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T06:46+0000
2022-07-06T06:46+0000
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اقتصاد
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تحذيرات البنك صدرت، يوم أمس الثلاثاء، بسبب سوء الآفاق الاقتصادية لبريطانيا والعالم، التي شهدت انحدارا بمستوياتها منذ بداية العام.وقال أندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا في مؤتمر صحفي، بعد أن نشر بنك إنجلترا تقرير الاستقرار المالي نصف السنوي (FSR): "لقد تدهورت التوقعات الاقتصادية العالمية بشكل ملحوظ"، بحسب ما نقلت "رويترز".وأضاف البنك المركزي أن البنوك البريطانية في وضع جيد لمواجهة حتى تباطؤ اقتصادي حاد، على الرغم من أنه قال إن نسب رأس المال - رغم أنها لا تزال قوية - من المتوقع أن تنخفض بشكل طفيف في الفصول القادمة.كما أعرب البنك المركزي عن عدم ارتياحه بشأن صحة الأسواق المالية الأساسية - مثل سندات الحكومة الأمريكية والبريطانية - والتي كانت موضوع "اندفاعة للحصول على النقد" في مارس/آذار 2020، عندما أدىت جائحة COVID-19 إلى بيع الذعر.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/إعلام-بريطانيا-تتجه-نحو-الركود-1064073270.html
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اقتصاد
بنك إنجلترا يحذر من "عاصفة اقتصادية"
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حذر بنك إنجلترا من "عاصفة اقتصادية"، داعيا البنوك لتكثيف رؤوس الأموال الاحتياطية لضمان قدرتها على تحمل العاصفة.
تحذيرات البنك صدرت، يوم أمس الثلاثاء، بسبب سوء الآفاق الاقتصادية لبريطانيا والعالم، التي شهدت انحدارا بمستوياتها منذ بداية العام.
وأعلنت عدد من المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن بريطانيا أكثر عرضة للركود والتضخم المرتفع باستمرار من الاقتصادات الغربية الأخرى، والتي تتصارع جميعها مع صدمات أسواق الطاقة والسلع العالمية.
وقال أندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا في مؤتمر صحفي، بعد أن نشر بنك إنجلترا تقرير الاستقرار المالي نصف السنوي (FSR): "لقد تدهورت التوقعات الاقتصادية العالمية بشكل ملحوظ"، بحسب ما نقلت
"رويترز".
وأضاف البنك المركزي أن البنوك البريطانية في وضع جيد لمواجهة حتى تباطؤ اقتصادي حاد، على الرغم من أنه قال إن نسب رأس المال - رغم أنها لا تزال قوية - من المتوقع أن تنخفض بشكل طفيف في الفصول القادمة.
وأكد أعضاء لجنة السياسة المالية أن بنك إنجلترا سيضاعف معدل احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية إلى 2%، وقال بنك إنجلترا إن هذه الزيادة تعني أن البنوك ستحتاج إلى 11 مليار جنيه إسترليني (13.2 مليار دولار) إضافية من رأس المال.
كما أعرب البنك المركزي عن عدم ارتياحه بشأن صحة الأسواق المالية الأساسية - مثل سندات الحكومة الأمريكية والبريطانية - والتي كانت موضوع "اندفاعة للحصول على النقد" في مارس/آذار 2020، عندما أدىت جائحة COVID-19 إلى بيع الذعر.