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https://arabic.sputniknews.com/20220706/جبهة-النصرة-الإرهابية-تقصف-منطقة-إدلب-السورية-6-مرات-خلال-الـ24-ساعة-الماضي-1064706936.html
"جبهة النصرة" الإرهابية تقصف منطقة إدلب السورية 6 مرات خلال الـ24 ساعة الماضي
"جبهة النصرة" الإرهابية تقصف منطقة إدلب السورية 6 مرات خلال الـ24 ساعة الماضي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) قصفت منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية ست مرات خلال الـ 24 ساعة... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T03:07+0000
2022-07-06T03:07+0000
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال مركز المصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية في بيان: "تم تسجيل ست هجمات قصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي".وأضاف البيان: "أربعة هجمات في محافظة حلب، وواحدة في إدلب، وواحدة في اللاذقية".وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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أخبار سوريا اليوم

"جبهة النصرة" الإرهابية تقصف منطقة إدلب السورية 6 مرات خلال الـ24 ساعة الماضي

03:07 GMT 06.07.2022
© AFP 2022 / AL-dyabتصاعد الدخان بعد قصف من قبل قوات الحكومة السورية لمدينة خان شيخون في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب الذي يسيطر عليه الإرهابيون، سوريا 29 مايو/ أيار 2019
تصاعد الدخان بعد قصف من قبل قوات الحكومة السورية لمدينة خان شيخون في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب الذي يسيطر عليه الإرهابيون، سوريا 29 مايو/ أيار 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AFP 2022 / AL-dyab
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) قصفت منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية ست مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك. وقال مركز المصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية في بيان: "تم تسجيل ست هجمات قصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي".
وأضاف البيان: "أربعة هجمات في محافظة حلب، وواحدة في إدلب، وواحدة في اللاذقية".
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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