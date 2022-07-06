https://arabic.sputniknews.com/20220706/رئيس-جمهورية-دونيتسك-يقدم-جوائز-لكتيبة-الصومال-لتحريرها-ماريوبول-1064776368.html
رئيس جمهورية دونيتسك يقدم جوائز لكتيبة "الصومال" لتحريرها ماريوبول
رئيس جمهورية دونيتسك يقدم جوائز لكتيبة "الصومال" لتحريرها ماريوبول
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، أنه قدم جوائز إلى وحدة "الصومال" التابعة للجمهورية لتحرير مدينة ماريوبول. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T14:36+0000
2022-07-06T14:36+0000
2022-07-06T14:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
تحرير
روسيا
هدايا
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وقال بوشلين في منشور عبر قناته على "تلغرام"، اليوم الأربعاء: "كتيبة "الصومال" تحمي المدنيين في دونباس للسنة التاسعة. مقاتلوها هم في البقاع الأكثر سخونة، أصعب المعارك. اليوم قدمت لهم جوائز مستحقة عن جدارة لتحرير ماريوبول"، مضيفا أن الجنود الآن هناك "حيث الجو حار بكل معنى الكلمة".في 20 من شهر مايو/أيار 2022، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن التحرير الكامل لمدينة ماريوبول - والمرافق تحت الأرض لمصنع آزوفستال، حيث كان يختبئ مسلحو فوج آزوف (الذين رفعت ضدهم قضايا جنائية في روسيا) والجيش الأوكراني، والذي وقع تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية. إجمالا، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، منذ 16 مايو، استسلم أكثر من 2.4 ألف مقاتل من آزوف والجيش الأوكراني، الذين حاصروا أراضي المصنع لمدة شهر تقريبا.في وقت إعلان جمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014، كانت ماريوبول، التي يبلغ عدد سكانها نحو 450 ألف نسمة، جزءًا من الجمهورية باعتبارها ثاني أكبر مدينة بعد دونيتسك. ومع ذلك، في يونيو/حزيران من نفس العام، استولت القوات الأوكرانية عليها خلال عملية عقابية.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/بوشيلين-ميناء-ماريوبول-سيعمل-بشكل-كامل-1062752315.html
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أخبار أوكرانيا, تحرير, روسيا, هدايا
رئيس جمهورية دونيتسك يقدم جوائز لكتيبة "الصومال" لتحريرها ماريوبول
تابعنا عبر
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، أنه قدم جوائز إلى وحدة "الصومال" التابعة للجمهورية لتحرير مدينة ماريوبول.
وقال بوشلين في منشور عبر قناته على "تلغرام"، اليوم الأربعاء: "كتيبة "الصومال" تحمي المدنيين في دونباس للسنة التاسعة. مقاتلوها هم في البقاع الأكثر سخونة، أصعب المعارك. اليوم قدمت لهم جوائز مستحقة عن جدارة لتحرير ماريوبول"، مضيفا أن الجنود الآن هناك "حيث الجو حار بكل معنى الكلمة".
في 20 من شهر مايو/أيار 2022، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن التحرير الكامل لمدينة ماريوبول - والمرافق تحت الأرض لمصنع آزوفستال، حيث كان يختبئ مسلحو فوج آزوف (الذين رفعت ضدهم قضايا جنائية في روسيا) والجيش الأوكراني، والذي وقع تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية. إجمالا، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، منذ 16 مايو، استسلم أكثر من 2.4 ألف مقاتل من آزوف والجيش الأوكراني، الذين حاصروا أراضي المصنع لمدة شهر تقريبا.
في وقت إعلان جمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014، كانت ماريوبول، التي يبلغ عدد سكانها نحو 450 ألف نسمة، جزءًا من الجمهورية باعتبارها ثاني أكبر مدينة بعد دونيتسك. ومع ذلك، في يونيو/حزيران من نفس العام، استولت القوات الأوكرانية عليها خلال عملية عقابية.