https://arabic.sputniknews.com/20220706/شركة-سياحية-روسية-تبدأ-باكورة-أعمالها-في-سوريا-صور-1064733202.html

شركة سياحية روسية تبدأ باكورة أعمالها في سوريا... صور

شركة سياحية روسية تبدأ باكورة أعمالها في سوريا... صور

أعلنت سوريا وروسيا اليوم التوقيع على أول مشروع سياحي لشركة روسية على الساحل السوري. 06.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-06T13:06+0000

2022-07-06T13:06+0000

2022-07-06T13:30+0000

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وجرت مراسم الإعلان الرسمي عن توقيع عقد استثماري في مبنى وزارة السياحة السورية بين مجلس مدينة اللاذقية وشركة "سينارا إنت" محدودة المسؤولية الروسية لبناء مجمع سياحي في منطقة جول جمال في محافظة اللاذقية شمال غربي سوريا.ووقع العقد من الجانب السوري رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس حسين زنجرلي، ومن الجانب الروسي المدير العام لشركة "سينارا إنت" محدودة المسؤولية دميتري أوبارين بحضور وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني الذي صادق على الاتفاق.مرتيني: ننتظر القدوم السياحي من الأصدقاء الروسوعقب مراسم التوقيع، قال الوزير مرتيني خلال مؤتمر صحفي أن "توقيع الاتفاق يأتي في إطار التعاون المشترك بين البلدين لترتقي هذه العلاقات الاقتصادية والسياحية إلى مستوى العلاقات السياسية ومستوى التنسيق الكبير الذي تم خلال الحرب ومستوى الانتصارات الكبرى التي تحققت على الأراضي السورية والتي حققها الجيشان الحليفان السوري والروسي، وإن شاء الله ستستمر الانتصارات حتى دحر الإرهاب وكل داعمي الإرهاب والتطرف في سوريا بالتوازي مع انتصارات الجيش الروسي الحليف ضد التطرف والإرهاب".وأضاف مرتيني: "اليوم هو يوم جديد في العلاقات السياحية والاقتصادية مع الجانب الروسي الصديق، وقعنا فيه عقد استثمار موقع جول جمال مع الشركة الروسية الصديقة سينارا انت التي قدم مديرها العام وممثلوها كل التسهيلات لإنجاح الاتفاق، فكان الجانبان السوري والروسي متوافقان على جميع النقاط" مشيراً إلى أن "العقد إجمالاً يصب في مصلحة المالك وهو مجلس مدينة اللاذقية، وجميع هذه النقاط التي تم التوافق عليها بدعم من الحكومة السورية والسيد رئيس مجلس الوزراء، ومن قبل أصدقائنا وشركائنا في الملحقية الاقتصادية الروسية بدمشق، بهدف تقديم الدعم لمجلس مدينة اللاذقية للجهود الكبيرة التي يبذلها وكذلك لسائر الوحدات الإدارية في سوريا في مرحلة إعادة الإعمار".ولفت الوزير السوري إلى أن "العقد يتضمن نسب من الدخل لصالح المالك والمأمول تنفيذ المشروع خلال سنوات قليلة ووفقاً للمخططات، ولدينا ثقة كاملة باستئناف العمل في المشروع والتنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد، وفي باقي مشاريع الشركات الروسية التي ستتكامل سواء في الساحل السوري وكذلك بفرص استثمارية أخرى في جميع المحافظات السورية".وأردف: "هي صفحة جديدة وطيبة في العلاقات السياحية والاقتصادية وننتظر القدوم السياحي من الأصدقاء الروس لزيارة أصدقائهم في بلدهم الثاني سوريا، وكان لنا نقاشات مطولة في هذا المجال مع الجانب الروسي، ونعتقد أنه بعد هذا التوقيع سيكون هناك تطور متسارع للقدوم السياحي من الجانب الروسي إلى سوريا".ورداً على سؤال مراسل سبوتنيك بدمشق حول انعكاس هذا المشروع على الواقع الاقتصادي والسياحي للساحل السوري قال الوزير مرتيني: "لدينا العديد من الشركات الروسية تستثمر في القطاع السياحي، ولدينا العديد من الاستثمارات الجديدة القادمة، لدينا في هذا الصيف لافتتاح خمس منشىت فندقية جديدة أو افتتاح منشآت تعرضت لأضرار وهي في طور إعادة التأهيل والافتتاح في دمشق وريف دمشق واللاذقية وطرطوس، لدينا مشاريع كبيرة على نظام POT بالشراكة بين وزارة السياحة والجهات العامة والوحدات الإدارية في سوريا ومنها هذا المشروع مع مجلس مدينة اللاذقية".وتابع: "نحن شركاء مع مجلس مدينة اللاذقية في مواقع أخرى سياحية، فالقدوم السياحي إلى سوريا يتحسن بعد افتتاح المنافذ الحدودية والمطارات رغم كل ما يحاول أن يفرضه علينا أعداء الشعب السوري من حصار وعقوبات اقتصادية ظالمة، الآن الحركة السياحية نشطة ونتوقع قدوماً لافتاً في هذا الموسم السياحي، وأيضاً قدوم المغتربين السوريين، وتتراوح الحجوزات منذ فترة عطلة عيد الأضحى وحتى نهاية الموسم بين 80 % و100 % في بعض الأحيان".أوبارين: سوريا كصديق وفي تفتح أبوابها مشرعة أمام السائح الروسيبدوره قال المدير العام لشركة "سينارا إنت" المحدودة المسؤولية ديمتري أوبارين للصحفيين: "منحتموني فرصة أن أشكر السيد وزير السياحة ومجموعة العمل في الوزارة في التحضير لهذا العقد وتوقيعه ورعاية هذا المشروع حتى وصلنا إلى مرحلة التعاقد من طرف الحكومة السورية ومن الطرف الروسي الذي تمثله الشركة وخاصة في قطاع مهم كالسياحة".وتابع: "اليوم العديد من البلدان تغلق باب السياحة أمام السائح الروسي، سوريا كصديق وفي تفتح أبوابها مشرعة أمام السائح الروسي، وقد بحثنا مع السيد الوزير آفاق تطوير العمل في مجال السياحة وتشجيع السياحة الروسية، والعقد اليوم هو أساس قانوني لتطوير هذا العمل السياحي وهو مهم لروسيا وللاقتصاد السوري في إعادة الإعمار بعد الحرب الجائرة وأن تكون سوريا أفضل مما كانت عليه قبل الحرب.وفي معرض رده على سؤال مراسل سبوتنيك أوضح حول الخطط القادمة للشركة في سوريا قال أوبارين: "أن نبدأ العمل وننفذ المشروع بالسرعة الكلية، ولدينا مشاريع متعددة ولكن هذا المشروع يمثل مثالاً يحتذى أمام المستثمرين الروس حول إمكانية إنشاء مشاريع استثمارية سياحية في سوريا وبالمقابل يعزز تدفق السياحة الروسية إلى سوريا، ويعزز الصداقة بين الشعبين السوري والروسي من خلال السياحة".وختم حديثه لـسبوتنيك بالقول :"المشروع هو نتيجة عمل كبير ومتواصل مع وزارة السياحة السورية وتم التوقيع عليه".الفرا: المشروع باكورة مشاريع الشركات الروسيةوأوضح معاون وزير السياحة السوري غياث الفرا في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن "موقع المشروع يعد من أهم المواقع في محافظة اللاذقية بمساحة إجمالية تبلغ 70 ألف متر مربع يتألف من مجمع سياحي متكامل يضم فندقاً من فئة أربع نجوم يضم /528/ غرفة و/1050/ كرسي إطعام ومدة الاستثمار 45 عاماً ومدة التنفيذ القصوى 6 سنوات وشاليهات وفعاليات تجارية وترفيهية ورياضية ومسابح والعاب أطفال وحدائق ومساحات خضراء ونأمل أن تكون مدة التنفيذ أقصر من خلال سرعة الإنجاز من قبل الشركة الروسية.وأردف: "المأمول أن يكون هذا المشروع باكورة مشاريع الشركات الروسية الراغبة بالاستثمار في سوريا سواء في الساحل السوري أو في المناطق الأخرى زسيرفع من سوية المنشآت السياحية ويؤدي إلى تنافس بين المنشآت لتقديم خدمات أفضل كون هذا المشروع سيكون بأعلى المواصفات وأفضل الخدمات المقدمة في المجال السياحي".زنجرلي: استلام الموقع والبدء بالتنفيذ سيبدأ بعد عيد الأضحىبدوره صرح رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس حسين زنجرلي لـ سبوتنيك "تم التوقيع اليوم على عقد استثمار سياحي في موقع جول جمال بمساحة /70/ ألف متر مربع وفق صيغةPOT ومدة الاستثمار 45 سنة ومدة تنفيذ المشروع ست سنوات تبدأ من تاريخ بدء المباشرة" .وتابع: "الاستثمار في هذا الموقع ينعكس بشكل إيجابي على مدينة اللاذقية وينشط الحركة السياحية فيها ونتوقع استلام الموقع والبدء بتنفيذ المشروع بعد عيد الأضحى وسيكون له انعكاس جيد على السياحة في محافظة اللاذقية".

https://arabic.sputniknews.com/20220705/سينارا-إنت-تضع-شاطئ-اللاذقية-على-خارطة-السياحة-الروسية-1064658449.html

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العالم العربي, السياحة, روسيا, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك