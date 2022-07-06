https://arabic.sputniknews.com/20220706/قرد-يحاول-وضع-كاميرا-داخل-فمه-في-مشهد-مضحك-1064777143.html
قرد يحاول وضع كاميرا داخل فمه في مشهد مضحك
قرد يحاول وضع كاميرا داخل فمه في مشهد مضحك
رصد مصور أمريكي لقطات مضحكة لقرد حاول التقاط الكاميرا من يديه ووضعها داخل فمه أثناء تصويره. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T14:55+0000
2022-07-06T14:55+0000
2022-07-06T14:55+0000
نادي الفيديو
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ويقول المصور ريموند تايلور، إنه التقط هذا المشهد خلال وجوده في هندوراس الصيف الماضي، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء.ونشرت الشبكة مقطع الفيديو الخاص بالمصور، الذي يظهر قرد يحاول الاستيلاء على كاميرا المصور، مشيرة إلى قوله إن ذكاء القرد جعله يرغب في استكشاف الكاميرا عندما أصبحت قريبة منه.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
قرد يحاول وضع كاميرا داخل فمه في مشهد مضحك
تابعنا عبر
رصد مصور أمريكي لقطات مضحكة لقرد حاول التقاط الكاميرا من يديه ووضعها داخل فمه أثناء تصويره.
ويقول المصور ريموند تايلور، إنه التقط هذا المشهد خلال وجوده في هندوراس الصيف الماضي، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء.
ونشرت الشبكة مقطع الفيديو الخاص بالمصور، الذي يظهر قرد يحاول
الاستيلاء على كاميرا المصور، مشيرة إلى قوله إن ذكاء القرد جعله يرغب في استكشاف الكاميرا عندما أصبحت قريبة منه.