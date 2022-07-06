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مديرة صندوق النقد: احتمال حدوث "ركود عالمي" عام 2023 لا يمكن استبعاده
مديرة صندوق النقد: احتمال حدوث "ركود عالمي" عام 2023 لا يمكن استبعاده
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الأربعاء، إن التوقعات للاقتصاد العالمي "أصبحت مظلمة بشكل كبير" منذ أبريل/ نيسان وإنها لا تستطيع استبعاد... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T20:38+0000
2022-07-06T20:44+0000
صندوق النقد الدولي
اقتصاد
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وقالت كريستالينا جورجيفا لوكالة "رويترز" إن الصندوق سيخفض في الأسابيع المقبلة توقعاته لعام 2022 لنمو اقتصادي عالمي بنسبة 3.6 بالمئة للمرة الثالثة هذا العام.وتوقعت أن تصبح الأمور صعبة خلال 2022، مضيفة بالقول "لكن ربما تكون أكثر صعوبة العام المقبل".وقالت جورجيفا "لقد زادت مخاطر الركود في عام 2023".ويتزايد قلق المستثمرين بشأن مخاطر الركود، مع انعكاس جزء رئيسي من منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء، ما يعتبر مؤشرا موثوقا على أن الركود يلوح في الأفق.قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الشهر الماضي، إن البنك المركزي الأمريكي لا يحاول "هندسة الركود"، لكنه ملتزم تماما بجعل الأسعار تحت السيطرة حتى لو أدى ذلك إلى خطر حدوث انكماش اقتصادي.
https://arabic.sputniknews.com/20220706/محللون-يتوقعون-ركودا-في-عدد-من-الاقتصادات-الرئيسية-خلال-أشهر-1064775914.html
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صندوق النقد الدولي, اقتصاد

مديرة صندوق النقد: احتمال حدوث "ركود عالمي" عام 2023 لا يمكن استبعاده

20:38 GMT 06.07.2022 (تم التحديث: 20:44 GMT 06.07.2022)
© Sputnik . Алексей Агарышев / الذهاب إلى بنك الصوركريستالينا جورجيفا
كريستالينا جورجيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© Sputnik . Алексей Агарышев
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قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الأربعاء، إن التوقعات للاقتصاد العالمي "أصبحت مظلمة بشكل كبير" منذ أبريل/ نيسان وإنها لا تستطيع استبعاد ركود عالمي محتمل العام المقبل في ضوء المخاطر المتزايدة.
وقالت كريستالينا جورجيفا لوكالة "رويترز" إن الصندوق سيخفض في الأسابيع المقبلة توقعاته لعام 2022 لنمو اقتصادي عالمي بنسبة 3.6 بالمئة للمرة الثالثة هذا العام.
وتوقعت أن تصبح الأمور صعبة خلال 2022، مضيفة بالقول "لكن ربما تكون أكثر صعوبة العام المقبل".
وقالت جورجيفا "لقد زادت مخاطر الركود في عام 2023".
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ويتزايد قلق المستثمرين بشأن مخاطر الركود، مع انعكاس جزء رئيسي من منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء، ما يعتبر مؤشرا موثوقا على أن الركود يلوح في الأفق.
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الشهر الماضي، إن البنك المركزي الأمريكي لا يحاول "هندسة الركود"، لكنه ملتزم تماما بجعل الأسعار تحت السيطرة حتى لو أدى ذلك إلى خطر حدوث انكماش اقتصادي.
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