https://arabic.sputniknews.com/20220706/من-هو-خطيب-يوم-عرفة-هذا-العام-1064724581.html
من هو خطيب يوم عرفة هذا العام؟
من هو خطيب يوم عرفة هذا العام؟
أعلنت إمارة منطقة مكة اسم خطيب يوم عرفة للحج في هذا العام وهو الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، عضو هيئة كبار العلماء والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T11:09+0000
2022-07-06T11:09+0000
2022-07-06T11:09+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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وسيتولى العيسى أداء الخطبة والصلاة في مسجد نمرة في يوم عرفة لحج هذا العام 1443، حسبما ذكرت شبكة "العربية نت"، اليوم الأربعاء.وقالت إمارة منطقة مكة على "تويتر"، إن العيسى اشتهر بجهوده لدعم الجاليات الإسلامية في الدول غير الإسلامية عندما كان يشغل منصب وزير العدل في المملكة العربية السعودية.وكان العيسى يدعوا المسلمين في تلك الدول باحترام دساتير وقوانين الدول التي يعيشون فيها، كما كان يؤكد على ضرورة مطالبتهم بخصوصياتهم الدينية بالطرق السلمية ووفقا للقوانين.كما كان يدعو أبناء الجاليات المسلمة في الدول غير المسلمة إلى احترام القرار النهائي بشأن مطالبتهم سواء كان قضائيا أو تشريعيا.يذكر أن العيسى متخصص في الشريعة والقانون الدستوري والإداري وله مقالات ومؤلفات في الشريعة والقانون إضافة إلى قضايا فكرية أخرى.كما قام العيسى بالمحاضرة في العديد من الجامعات السعودية والعالمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/معهد-البحوث-الفلكية-المصري-يكشف-موعد-وقفة-عرفات-1063630995.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
من هو خطيب يوم عرفة هذا العام؟
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أعلنت إمارة منطقة مكة اسم خطيب يوم عرفة للحج في هذا العام وهو الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، عضو هيئة كبار العلماء والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي.
وسيتولى العيسى أداء الخطبة والصلاة في مسجد نمرة في يوم عرفة لحج هذا العام 1443، حسبما ذكرت
شبكة "العربية نت"، اليوم الأربعاء.
وقالت إمارة منطقة مكة على "تويتر"، إن العيسى اشتهر بجهوده لدعم الجاليات الإسلامية في الدول غير الإسلامية عندما كان يشغل منصب وزير العدل في المملكة العربية السعودية
.
وكان العيسى يدعوا المسلمين في تلك الدول باحترام دساتير وقوانين الدول التي يعيشون فيها، كما كان يؤكد على ضرورة مطالبتهم بخصوصياتهم الدينية بالطرق السلمية ووفقا للقوانين.
كما كان يدعو أبناء الجاليات المسلمة
في الدول غير المسلمة إلى احترام القرار النهائي بشأن مطالبتهم سواء كان قضائيا أو تشريعيا.
يذكر أن العيسى متخصص في الشريعة والقانون الدستوري والإداري وله مقالات ومؤلفات في الشريعة والقانون إضافة إلى قضايا فكرية أخرى.
كما قام العيسى بالمحاضرة في العديد من الجامعات السعودية والعالمية.