https://arabic.sputniknews.com/20220706/مهاجم-بلباو-إينياكي-وليامس-يقرر-اللعب-لمنتخب-غانا-ويرفض-إسبانيا-1064720025.html
مهاجم بلباو إينياكي وليامس يقرر اللعب لمنتخب غانا ويرفض إسبانيا
مهاجم بلباو إينياكي وليامس يقرر اللعب لمنتخب غانا ويرفض إسبانيا
قرر مهاجم أتلتيك بلباو الإسباني إينياكي وليامس، الدفاع عن ألوان منتخب غانا وليس إسبانيا، معربا عن أمله في المشاركة في مونديال قطر 2022. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T09:41+0000
2022-07-06T09:41+0000
2022-07-06T09:41+0000
رياضة
أخبار أسبانيا
منتخب غانا
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وقال وليامس إن "الوقت قد حان كي يعود الى جذوره"، مضيفا أن "أفريقيا وغانا تعنيان له الكثير ولعائلته".وأعلن بدء تحد جديد، قائلا: "من الآن وصاعدا، سأدافع عن قميص غانا وسأبذل قصارى جهدي من أجله. أنا أحد أفراد النجوم السوداء".وولد وليامس في مدينة بلباو في بلاد الباسك الإسبانية من أبوين غانيين، لكنه استدعي إلى صفوف منتخب إسبانيا مرة واحدة عام 2016.ومن المقرر أن تلعب غانا في نهائيات كأس العالم المقررة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين، والتي أوقعتها القرعة في مجموعة تضم البرتغال والأوروغواي وكوريا الجنوبية.
https://arabic.sputniknews.com/20191122/بالفيديو-أهداف-مباراة-جنوب-أفريقيا-وغانا-البافانا-بافانا-تخطف-البرونزية-بركلات-الترجيح-1043486602.html
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رياضة, أخبار أسبانيا, منتخب غانا
مهاجم بلباو إينياكي وليامس يقرر اللعب لمنتخب غانا ويرفض إسبانيا
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قرر مهاجم أتلتيك بلباو الإسباني إينياكي وليامس، الدفاع عن ألوان منتخب غانا وليس إسبانيا، معربا عن أمله في المشاركة في مونديال قطر 2022.
وقال وليامس إن "الوقت قد حان كي يعود الى جذوره"، مضيفا أن "أفريقيا وغانا تعنيان له الكثير ولعائلته".
وأعلن بدء تحد جديد، قائلا: "من الآن وصاعدا، سأدافع عن قميص غانا وسأبذل قصارى جهدي من أجله. أنا أحد أفراد النجوم السوداء".
وولد وليامس في مدينة بلباو في بلاد الباسك الإسبانية من أبوين غانيين، لكنه استدعي إلى صفوف منتخب إسبانيا مرة واحدة عام 2016.
22 نوفمبر 2019, 16:30 GMT
ومن المقرر أن تلعب غانا في نهائيات كأس العالم المقررة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين، والتي أوقعتها القرعة في مجموعة تضم البرتغال والأوروغواي وكوريا الجنوبية.