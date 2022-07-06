https://arabic.sputniknews.com/20220706/موسكو-أوكرانيا-تباشر-نقض-الاتفاقية-مع-روسيا-بشأن-الاعتراف-بوثائق-التعليم-1064713502.html

موسكو: أوكرانيا تباشر نقض الاتفاقية مع روسيا بشأن الاعتراف بوثائق التعليم

موسكو: أوكرانيا تباشر نقض الاتفاقية مع روسيا بشأن الاعتراف بوثائق التعليم

أعلنت وزارة التعليم والعلوم الروسية أن أوكرانيا بدأت في الانسحاب من الاتفاق مع روسيا بشأن الاعتراف بوثائق التعليم، مؤكدة أنه لا توجد مثل هذه التصريحات من دول... 06.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-06T08:04+0000

2022-07-06T08:04+0000

2022-07-06T08:04+0000

روسيا

تعليم

الطلبة

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وقالت الوزارة في بيان: "وفقا لمرسوم مجلس وزراء أوكرانيا المؤرخ 24 مارس 2022، رقم 355، بادر الجانب الأوكراني إلى نقض الاتفاق بين الحكومة الروسية ومجلس وزراء أوكرانيا بشأن الاعتراف المتبادل والتكافؤ من وثائق التعليم والأكاديمية بتاريخ 26 مايو 2000 ". وتابعت الوزارة:وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للاتفاقية، يتم إنهاء المستند بعد 6 أشهر من تاريخ استلام أحد الطرفين لإخطار كتابي للطرف الآخر بهذه النية.في غضون ذلك، أعلنت الخدمة الصحفية في وزارة التعليم والعلوم الروسية أن روسيا منفتحة على التعاون مع الدول الصديقة في مجال التعليم وتخطط لمواصلة إدراج نفسها في نظام المعرفة العالمي.وقال البيان إن "روسيا منفتحة على التعاون مع الدول الصديقة في مجال التعليم وتخطط لمواصلة إدراج نفسها في نظام المعرفة العالمي. وتواصل بلادنا تطوير البرامج الأكاديمية وبرامج تنقل الطلاب مع الدول الصديقة".كما أكدت الخدمة الصحفية أن العدد الإجمالي للطلاب الأجانب الذين يتلقون تعليمًا عاليًا في روسيا نما على مدى السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 26000 شخص.

https://arabic.sputniknews.com/20220705/وزارة-التعليم-والعلوم-الروسية-منفتحون-على-التعاون-مع-الدول-الصديقة-في-مجال-التعليم-1064662801.html

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روسيا, تعليم, الطلبة