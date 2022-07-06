https://arabic.sputniknews.com/20220706/وزير-الخارجية-الإيراني-يستقبل-نظيره-القطري-في-طهران-فيديو-1064722703.html
وزير الخارجية الإيراني يستقبل نظيره القطري في طهران... فيديو
وزير الخارجية الإيراني يستقبل نظيره القطري في طهران... فيديو
استقبل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T10:38+0000
2022-07-06T10:38+0000
2022-07-06T10:45+0000
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وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إن "وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، استقبل اليوم نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران".وكان عبد اللهيان أكد، الخميس الماضي، أن "تقييم بلاده للمفاوضات النووية مع أمريكا في العاصمة القطرية الدوحة إيجابي".وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن "وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وبحث الجانبان آخر تطورات المفاوضات الأخيرة في الدوحة لإلغاء الحظر المفروض على البلاد".وقال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده "لديها إرادة كاملة لمواصلة المفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق واقعي"، مؤكدا جدية إيران في التوصل لاتفاق محكم وقوي وهذا يتطلب إرادة أمريكية واقعية".من جهته، وصف وزير الخارجية القطري، التي استضافت بلاده الجولة الأخيرة من المفاوضات الثلاثية غير المباشرة ( إيران - الاتحاد الأوروبي - أمريكا)، عملية المفاوضات بأنها بناءة وإيجابية.وأشار إلى اللقاءات المنفردة مع الوفود المفاوضة في الدوحة، واصفا مفاوضات الدوحة بالمهمة، مؤكدا أن بلاده "لن تدخر جهدا في مواصلة استضافة المحادثات حتى التوصل إلى النتائج المنشودة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وعودة كافة الأطراف إلى التزاماتهم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار قطر اليوم
وزير الخارجية الإيراني يستقبل نظيره القطري في طهران... فيديو
10:38 GMT 06.07.2022 (تم التحديث: 10:45 GMT 06.07.2022) تابعنا عبر
استقبل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران.
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إن "وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، استقبل اليوم نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران".
وكان عبد اللهيان أكد، الخميس الماضي، أن "تقييم بلاده للمفاوضات النووية مع أمريكا في العاصمة القطرية الدوحة إيجابي".
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن "وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني
حسين أمير عبد اللهيان، وبحث الجانبان آخر تطورات المفاوضات الأخيرة في الدوحة لإلغاء الحظر المفروض على البلاد".
وقال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده "لديها إرادة كاملة لمواصلة المفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق واقعي"، مؤكدا جدية إيران في التوصل لاتفاق محكم وقوي وهذا يتطلب إرادة أمريكية واقعية".
من جهته، وصف وزير الخارجية القطري، التي استضافت بلاده الجولة الأخيرة من المفاوضات الثلاثية غير المباشرة ( إيران - الاتحاد الأوروبي - أمريكا)، عملية المفاوضات بأنها بناءة وإيجابية.
وأشار إلى اللقاءات المنفردة مع الوفود المفاوضة في الدوحة، واصفا مفاوضات الدوحة بالمهمة، مؤكدا أن بلاده "لن تدخر جهدا في مواصلة استضافة المحادثات حتى التوصل إلى النتائج المنشودة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وعودة كافة الأطراف إلى التزاماتهم".