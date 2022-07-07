https://arabic.sputniknews.com/20220707/إعلام-ألمانيا-تستجدي-كندا-لإصلاح-خط-أنابيب-غاز-روسي-1064812407.html
إعلام: ألمانيا تستجدي كندا "لإصلاح" خط أنابيب غاز روسي
إعلام: ألمانيا تستجدي كندا "لإصلاح" خط أنابيب غاز روسي
ألحّ وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك على كندا بخصوص حل المشكلة مع أنبوب غاز "نورد ستريم"، وطلب إرسال الأنابيب إلى ألمانيا، وليس إلى روسيا، إذا كانت هذه... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T11:25+0000
2022-07-07T11:25+0000
2022-07-07T11:25+0000
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ونقلت صحيفة "بلومبيرغ" عن هابيك: "إذا كانت هذه قضية قانونية لكندا، فأنا أريد أن أوضح أنني لا أطلب منهم تسليمها (الأنابيب) إلى روسيا، ولكن تسليمها إلى ألمانيا". وقال:وأعلنت شركة "غازبروم" أنه بسبب القيود المفروضة على محطة "بورتوفايا"، ستكون قادرة على إمداد الغاز عبر "نورد ستريم" بكمية تصل إلى 100 مليون متر مكعب يوميا، مقابل 167 مليونا كان مخطط لها. وبسبب التأخير في إصلاح وحدات شركة "سيمنز" الألمانية، يمكن استخدام ثلاث وحدات ضاغط غاز فقط في المحطة، بينما أعلنت شركة "غازبروم"، يوم الأربعاء، أنها أوقفت تشغيل توربين غازي آخر في بورتوفايا، وابتداء من 16 يونيو/حزبران، ستكون قادرة على إمداد خط أنابيب الغاز بما لا يزيد عن 67 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا.
https://arabic.sputniknews.com/20220703/غازبروم-تؤكد-التزامها-بنقل-الغاز-إلى-جميع-المستهلكين-الأوروبيين-1064564762.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار كندا, أخبار ألمانيا
إعلام: ألمانيا تستجدي كندا "لإصلاح" خط أنابيب غاز روسي
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ألحّ وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك على كندا بخصوص حل المشكلة مع أنبوب غاز "نورد ستريم"، وطلب إرسال الأنابيب إلى ألمانيا، وليس إلى روسيا، إذا كانت هذه مشكلة قانونية لأوتاوا.
ونقلت صحيفة "بلومبيرغ
" عن هابيك: "إذا كانت هذه قضية قانونية لكندا، فأنا أريد أن أوضح أنني لا أطلب منهم تسليمها (الأنابيب) إلى روسيا، ولكن تسليمها إلى ألمانيا". وقال:
"أحثّ حكومة كندا على عدم الانتظار طويلا واتخاذ قرار قبل بدء فترة العمل الوقائي".
وأعلنت شركة "غازبروم
" أنه بسبب القيود المفروضة على محطة "بورتوفايا"، ستكون قادرة على إمداد الغاز عبر "نورد ستريم" بكمية تصل إلى 100 مليون متر مكعب يوميا، مقابل 167 مليونا كان مخطط لها. وبسبب التأخير في إصلاح وحدات شركة "سيمنز" الألمانية، يمكن استخدام ثلاث وحدات ضاغط غاز فقط في المحطة، بينما أعلنت شركة "غازبروم"، يوم الأربعاء، أنها أوقفت تشغيل توربين غازي آخر في بورتوفايا، وابتداء من 16 يونيو/حزبران، ستكون قادرة على إمداد خط أنابيب الغاز بما لا يزيد عن 67 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا.