https://arabic.sputniknews.com/20220707/تقارير-بوريس-جونسون-يخطط-لحفل-زفاف-ضخم-بعد-تقديم-استقالته-1064837258.html
تقارير: بوريس جونسون يخطط لحفل زفاف "ضخم" بعد تقديم استقالته
تقارير: بوريس جونسون يخطط لحفل زفاف "ضخم" بعد تقديم استقالته
ذكرت تقارير بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني المستقيل حديثا، بوريس جونسون، يخطط لإقامة حفل زفاف ضخم مع زوجته كاري. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T20:17+0000
2022-07-07T20:17+0000
2022-07-07T20:17+0000
بوريس جونسون
بريطانيا
العالم
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ومن المقرر أن يقيم جونسون حفل الزفاف الكبير في مقر إقامته الرسمي في تشيكرز، في وقت لاحق من الشهر الجاري، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.وأرسل بوريس جونسون وزوجته الدعوات لحضور الحفل، المقرر إقامته في أوخر شهر يوليو/ تموز الجاري.وكان جونسون قد تزوج من صديقته، كاري، العام الماضي، في حفل صغير اقتصر على 30 مدعوا فقط، بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس "كورونا" المستجد.وتلك هي ثالث زيجة لجونسون، الذي أنجب من زوجته الحالية طفلين.وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، استقالته من منصبه.وقال جونسون في كلمة إنه سيواصل تسيير الأعمال لحين انتخاب رئيس جديد للحكومة، مؤكدا أنه حاول إقناع حزب المحافظين بعدم تغيير الحكومة.تابع مشيرا إلى أن عملية اختيار زعيم جديد لحزبه يجب أن تبدأ الآن: "من الواضح الآن أن حزب المحافظين يريد (تعيين) زعيم جديد للحزب وبالتالي رئيس وزراء جديد. اتفقت مع السيد غراهام برادي على أن ... عملية اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين يجب أن تبدأ الآن".هذا وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن بوريس جونسون اتصل بالملكة إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، لإعلامها نيته التنحي عن منصبه.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/بايدن-يشيد-بقوة-العلاقة-الخاصة-مع-بريطانيا-متجنبا-الإشارة-إلى-جونسون-1064832559.html
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بوريس جونسون, بريطانيا, العالم
تقارير: بوريس جونسون يخطط لحفل زفاف "ضخم" بعد تقديم استقالته
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ذكرت تقارير بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني المستقيل حديثا، بوريس جونسون، يخطط لإقامة حفل زفاف ضخم مع زوجته كاري.
ومن المقرر أن يقيم جونسون حفل الزفاف الكبير في مقر إقامته الرسمي في تشيكرز، في وقت لاحق من الشهر الجاري، وفقا لصحيفة "ذا غارديان"
البريطانية.
وأرسل بوريس جونسون وزوجته الدعوات لحضور الحفل، المقرر إقامته في أوخر شهر يوليو/ تموز الجاري.
وكان جونسون قد تزوج من صديقته، كاري، العام الماضي، في حفل صغير اقتصر على 30 مدعوا فقط، بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس "كورونا" المستجد.
وتلك هي ثالث زيجة لجونسون، الذي أنجب من زوجته الحالية طفلين.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، استقالته من منصبه.
وقال جونسون في كلمة إنه سيواصل تسيير الأعمال لحين انتخاب رئيس جديد للحكومة، مؤكدا أنه حاول إقناع حزب المحافظين بعدم تغيير الحكومة.
تابع مشيرا إلى أن عملية اختيار زعيم جديد لحزبه يجب أن تبدأ الآن: "من الواضح الآن أن حزب المحافظين يريد (تعيين) زعيم جديد للحزب وبالتالي رئيس وزراء جديد. اتفقت مع السيد غراهام برادي على أن ... عملية اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين يجب أن تبدأ الآن".
هذا وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن بوريس جونسون اتصل بالملكة إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، لإعلامها نيته التنحي عن منصبه.