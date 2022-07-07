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https://arabic.sputniknews.com/20220707/خبير-إيراني-أمنيات-بعض-الدول-بشأن-حدوث-قطيعة-في-العلاقات-بين-سوريا-وإيران-هي-مجرد-أحلام-1064808381.html
خبير إيراني: أمنيات بعض الدول بشأن حدوث قطيعة في العلاقات بين سوريا وإيران هي مجرد أحلام
خبير إيراني: أمنيات بعض الدول بشأن حدوث قطيعة في العلاقات بين سوريا وإيران هي مجرد أحلام
اعتبر المحلل السياسي الإيراني، الخبير بالشؤون العربية، محمد صالح صادقيان، أن ما وصفه بـ "أمنيات" بعض الدول، بحدوث قطيعة بين سوريا وإيران، من أجل عودة العلاقات... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T10:19+0000
2022-07-07T10:19+0000
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طهران– سبوتنيك. وقال صادقيان، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "لا أعتقد أن العلاقات السورية - الإيرانية تؤثر كثيرا على العلاقات السورية - العربية".وأضاف أن "بعض الدول تعتقد أن شرط عودة الدول العربية إلى سوريا، تحدث بعد قطع علاقات دمشق مع طهران؛ لكن لا سوريا ولا إيران توافق على ذلك، ولا الظروف مهيئة للقبول بمثل هذه الأمور".وتابع: "الآن هناك بعض الدول تعتقد وتتمنى أن تكون هناك قطيعة بين سوريا وإيران، من أجل عودة العلاقات السورية العربية. مثل هذه التصورات وهذه الأماني، هي مجرد أحلام لأنه لا يمكن أن تفرض على سوريا مقاسات معينة، تجعلها تحدد علاقاتها مع الدول الصديقة لها. مثل هذا التصور ليس معقولا".وأضاف: "علاقات إيران مع الدول العربية كانت تشهد بعض التوتر، والآن هناك رغبة في عودة هذه العلاقات. ولا أعتقد أن هناك ارتباطا بين العلاقات الإيرانية – السورية والعلاقات الإيرانية – العربية. بالتأكيد عندما تكون هناك حوارات، ويكون هناك ترطيب في العلاقة الإيرانية – العربية، أعتقد أن الجميع رابح في مثل هذه الحالة".وتابع صادقيان:وأكمل: "أعتقد أن التطورات، التي رافقت العلاقات السورية - العربية تشجع أو تهيئ الأرضية لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وبالتالي طهران ترحب بأي عودة لسوريا إلى الوضع العربي وإلى الجامعة العربية، وليس هناك ما يمنع، لأن ذلك يعزز من موقف سوريا ويعزز الأمن والاستقرار في سوريا".ومع اندلاع الأزمة في سوريا، في 2011، جمّدت الجامعة العربية مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية في اجتماعاتها؛ وبقي مقعدها شاغراً في كل الاجتماعات العربية.وتبذل الجزائر جهوداً لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية؛ وفي الثاني من يوليو/تموز الجاري، أعلن وزير خارجيتها، رمطان لعمامره، استمرار مساعي بلاده لعودة دمشق إلى الجامعة، في مؤتمر القمة العربية بالجزائر.وأجرى لعمامرة، يوم أمس الأربعاء، محادثات ثنائية مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الذي يزور الجزائر للمشاركة في احتفالات الاستقلال الوطني.
https://arabic.sputniknews.com/20220702/إيران-تعارض-أي-عمل-عسكري-تركي-في-سوريا-وتسعى-لحل-الخلاف-بين-دمشق-وأنقرة-1064529338.html
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أخبار سوريا اليوم, إيران, العالم, العالم العربي

خبير إيراني: أمنيات بعض الدول بشأن حدوث قطيعة في العلاقات بين سوريا وإيران هي مجرد أحلام

10:19 GMT 07.07.2022
© AP Photo / Hassan Ammarمظاهرات في دمشق بعد ليلة من هجوم التحالف الثلاثي، سوريا 14 أبريل/ نيسان 2018
مظاهرات في دمشق بعد ليلة من هجوم التحالف الثلاثي، سوريا 14 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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اعتبر المحلل السياسي الإيراني، الخبير بالشؤون العربية، محمد صالح صادقيان، أن ما وصفه بـ "أمنيات" بعض الدول، بحدوث قطيعة بين سوريا وإيران، من أجل عودة العلاقات السورية – العربية، هي مجرد "أحلام".
طهران– سبوتنيك. وقال صادقيان، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "لا أعتقد أن العلاقات السورية - الإيرانية تؤثر كثيرا على العلاقات السورية - العربية".
وأضاف أن "بعض الدول تعتقد أن شرط عودة الدول العربية إلى سوريا، تحدث بعد قطع علاقات دمشق مع طهران؛ لكن لا سوريا ولا إيران توافق على ذلك، ولا الظروف مهيئة للقبول بمثل هذه الأمور".
وتابع: "الآن هناك بعض الدول تعتقد وتتمنى أن تكون هناك قطيعة بين سوريا وإيران، من أجل عودة العلاقات السورية العربية. مثل هذه التصورات وهذه الأماني، هي مجرد أحلام لأنه لا يمكن أن تفرض على سوريا مقاسات معينة، تجعلها تحدد علاقاتها مع الدول الصديقة لها. مثل هذا التصور ليس معقولا".
وأضاف: "علاقات إيران مع الدول العربية كانت تشهد بعض التوتر، والآن هناك رغبة في عودة هذه العلاقات. ولا أعتقد أن هناك ارتباطا بين العلاقات الإيرانية – السورية والعلاقات الإيرانية – العربية. بالتأكيد عندما تكون هناك حوارات، ويكون هناك ترطيب في العلاقة الإيرانية – العربية، أعتقد أن الجميع رابح في مثل هذه الحالة".
وتابع صادقيان:

"إيران منذ البداية، كانت تعارض إبعاد سوريا عن المجتمع العربي وعن الجامعة العربية؛ وبالتالي هي أكثر من مرة رحبت بعودة سوريا إلى حضنها العربي".

وأكمل: "أعتقد أن التطورات، التي رافقت العلاقات السورية - العربية تشجع أو تهيئ الأرضية لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وبالتالي طهران ترحب بأي عودة لسوريا إلى الوضع العربي وإلى الجامعة العربية، وليس هناك ما يمنع، لأن ذلك يعزز من موقف سوريا ويعزز الأمن والاستقرار في سوريا".
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
إيران تعارض أي عمل عسكري تركي في سوريا وتسعى لحل الخلاف بين دمشق وأنقرة
2 يوليو, 09:47 GMT
ومع اندلاع الأزمة في سوريا، في 2011، جمّدت الجامعة العربية مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية في اجتماعاتها؛ وبقي مقعدها شاغراً في كل الاجتماعات العربية.
وتبذل الجزائر جهوداً لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية؛ وفي الثاني من يوليو/تموز الجاري، أعلن وزير خارجيتها، رمطان لعمامره، استمرار مساعي بلاده لعودة دمشق إلى الجامعة، في مؤتمر القمة العربية بالجزائر.
وأجرى لعمامرة، يوم أمس الأربعاء، محادثات ثنائية مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الذي يزور الجزائر للمشاركة في احتفالات الاستقلال الوطني.
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