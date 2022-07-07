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https://arabic.sputniknews.com/20220707/رئيس-الدوما-الروسي-يصف-جونسون-بـالمهرج-1064814060.html
رئيس "الدوما" الروسي يصف جونسون بـ"المهرج"
رئيس "الدوما" الروسي يصف جونسون بـ"المهرج"
قال رئيس مجلس النواب (الدوما) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يقف وراء قصف مدن روسية مثل بيلغورود وكورسك. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T11:58+0000
2022-07-07T11:58+0000
روسيا
بريطانيا
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وأعلن بوريس جونسون استقالته من منصب رئيس الوزراء البريطاني ورئيس حزب المحافظين، اليوم الخميس.ونشر فولودين على قناته الخاصة "تلغرام"، قائلا: "بوريس جونسون وراء قصف مدننا المسالمة، بيلغورود، كورسك. يجب أن يعرف المواطنون البريطانيون ذلك".وأعلن جونسون في كلمة ألقاها، اليوم الخميس، إن عملية اختيار زعيم جديد لحزبه يجب أن تبدأ الآن: "من الواضح الآن أن حزب المحافظين يريد (تعيين) زعيم جديد للحزب وبالتالي رئيس وزراء جديد. اتفقت مع السيد غراهام برادي على أن عملية اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين يجب أن تبدأ الآن".وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصل بالملكة إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، لإعلامها نيته التنحي عن منصبه.
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روسيا, بريطانيا

رئيس "الدوما" الروسي يصف جونسون بـ"المهرج"

11:58 GMT 07.07.2022
© Photo / مجلس الدومارئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين
رئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Photo / مجلس الدوما
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قال رئيس مجلس النواب (الدوما) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يقف وراء قصف مدن روسية مثل بيلغورود وكورسك.
وأعلن بوريس جونسون استقالته من منصب رئيس الوزراء البريطاني ورئيس حزب المحافظين، اليوم الخميس.
ونشر فولودين على قناته الخاصة "تلغرام"، قائلا: "بوريس جونسون وراء قصف مدننا المسالمة، بيلغورود، كورسك. يجب أن يعرف المواطنون البريطانيون ذلك".
ووصف فولودين، رئيس الوزراء البريطاني بـ"المهرج" والصديق لفلاديمير زيلينسكي.
وأعلن جونسون في كلمة ألقاها، اليوم الخميس، إن عملية اختيار زعيم جديد لحزبه يجب أن تبدأ الآن: "من الواضح الآن أن حزب المحافظين يريد (تعيين) زعيم جديد للحزب وبالتالي رئيس وزراء جديد. اتفقت مع السيد غراهام برادي على أن عملية اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين يجب أن تبدأ الآن".
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصل بالملكة إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، لإعلامها نيته التنحي عن منصبه.
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