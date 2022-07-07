https://arabic.sputniknews.com/20220707/رئيس-كازاخستان-يصف-مشروع-نقل-عبر-قزوين-بأنه-أولوية-لصادرات-البلاد-النفطية-1064794698.html
رئيس كازاخستان يصف مشروع نقل عبر قزوين بأنه أولوية لصادرات البلاد النفطية
رئيس كازاخستان يصف مشروع نقل عبر قزوين بأنه أولوية لصادرات البلاد النفطية
عقد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف اجتماعا حول تطوير إمكانات النقل والعبور، حدد خلاله مهمة تنويع إمدادات النفط. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T07:02+0000
2022-07-07T07:02+0000
2022-07-07T07:02+0000
اقتصاد
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وبحسب الخدمة الصحفية لرئيس الدولة، فقد وصف توكاييف تنويع إمدادات النفط بالخطوة المهمة في الاجتماع، قائلا:وفي وقت سابق، أخبر اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين (CPC) وكالة "سبوتنيك"، أن محكمة في نوفوروسيسك أمرت بإيقاف الشركة لمدة 30 يومًا بعد اكتشاف انتهاكات بيئية وثائقية. وأصدر الكونسورتيوم أمرًا بإلغائها بحلول 30 نوفمبر/تشرين الثاني. وقد قدمت لجنة حماية المدنيين بالفعل طلبًا لتعليق تنفيذ قرار المحكمة، لأن مثل هذا الإجراء قد يتسبب في عمليات لا يمكن السيطرة عليها وعواقب لا رجعة فيها بالنسبة للإجراءات. تمثل CPC نحو 80 % من النفط الذي تصدره الجمهورية، بما في ذلك من أكبر حقل Tengiz.ويمر طريق النقل الدولي عبر قزوين عبر الصين وكازاخستان وبحر قزوين وأذربيجان وجورجيا وتركيا والبحر الأسود إلى الدول الأوروبية. أعضاء جمعية TMTM هم 20 شركة، بما في ذلك إدارات السكك الحديدية والموانئ وشركات الشحن والخدمات اللوجستية من ثمانية بلدان.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
رئيس كازاخستان يصف مشروع نقل عبر قزوين بأنه أولوية لصادرات البلاد النفطية
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عقد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف اجتماعا حول تطوير إمكانات النقل والعبور، حدد خلاله مهمة تنويع إمدادات النفط.
وبحسب الخدمة الصحفية لرئيس الدولة، فقد وصف توكاييف تنويع إمدادات النفط بالخطوة المهمة في الاجتماع، قائلا:
الاتجاه ذو الأولوية هو الطريق العابر لبحر قزوين. لقد أصدرت تعليماتي لشركة KazMunaiGas (الشركة الوطنية للنفط والغاز - محرر) للتوصل إلى أفضل خيار لتنفيذه، بما في ذلك إمكانية جذب المستثمرين من مشروع Tengiz.ويتعين على "سامروك كازينا" اتخاذ اجراءات لزيادة قدرة خطوط أنابيب النفط أتيراو - كينكياك وكينكياك - كومكول".
وفي وقت سابق، أخبر اتحاد خطوط
أنابيب بحر قزوين (CPC) وكالة "سبوتنيك"، أن محكمة في نوفوروسيسك أمرت بإيقاف الشركة لمدة 30 يومًا بعد اكتشاف انتهاكات بيئية وثائقية. وأصدر الكونسورتيوم أمرًا بإلغائها بحلول 30 نوفمبر/تشرين الثاني. وقد قدمت لجنة حماية المدنيين بالفعل طلبًا لتعليق تنفيذ قرار المحكمة، لأن مثل هذا الإجراء قد يتسبب في عمليات لا يمكن السيطرة عليها وعواقب لا رجعة فيها بالنسبة للإجراءات. تمثل CPC نحو 80 % من النفط الذي تصدره الجمهورية، بما في ذلك من أكبر حقل Tengiz.
ويمر طريق النقل الدولي عبر قزوين عبر الصين وكازاخستان وبحر قزوين وأذربيجان وجورجيا وتركيا والبحر الأسود إلى الدول الأوروبية. أعضاء جمعية TMTM هم 20 شركة، بما في ذلك إدارات السكك الحديدية والموانئ وشركات الشحن والخدمات اللوجستية من ثمانية بلدان.