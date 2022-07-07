https://arabic.sputniknews.com/20220707/ماكرون-يعتزم-زيارة-الجزائر-قريبا-لبحث-التعاون-الثنائي-بين-البلدين--1064827821.html
ماكرون يعتزم زيارة الجزائر قريبا لبحث تعزيز التعاون الثنائي
ماكرون يعتزم زيارة الجزائر قريبا لبحث تعزيز التعاون الثنائي
صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه سيزور الجزائر قريباً، وذلك خلال برقية تهنئة أرسلها لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T15:23+0000
2022-07-07T15:23+0000
2022-07-07T15:27+0000
العالم
إيمانويل ماكرون
زيارة
الجزائر
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وكتب ماكرون، في برقية التهنئة: "أتطلع، لتلبية دعوتكم (الرئيس الجزائري)، إلى زيارة الجزائر قريباً لنطلق سويا الأجندة الثنائية الجديدة على أساس الثقة والاحترام المتبادل لسيادة بلدينا"، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.يُشار إلى أن الجزائر احتفلت أول أمس بالذكرى الستين للاستقلال، بحضور رؤساء خمسة دول وتونس وإثيوبيا والنيجروالكونغو، بالإضافة إلى فلسطين، وعدة قادة ومسؤولين، حيث تم تنظيم أول عرض عسكري لمختلف قوات الجيش الشعبي الوطني منذ سنة 1989 .وفي الـ18 من حزيران/يونيو الماضي، أكد الرئيسان الجزائري، عبد المجيد تبون، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، عزمهما على تعميق العلاقات بين بلديهما، كما ناقشا الوضع في منطقة الساحل الأفريقي، وليبيا.وفي نهاية نيسان/أبريل الماضي، وجه تبون دعوة إلى نظيره الفرنسي، لزيارة البلاد قريباً، متطلعا لتوسيع التعاون بين البلدين، جاء ذلك في رسالة أرسلها تبون بمناسبة فوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/الجزائر-تراجع-رسميا-أسعار-نقل-الغاز-إلى-فرنسا-1064801437.html
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العالم, إيمانويل ماكرون, زيارة, الجزائر
ماكرون يعتزم زيارة الجزائر قريبا لبحث تعزيز التعاون الثنائي
15:23 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 15:27 GMT 07.07.2022) تابعنا عبر
صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه سيزور الجزائر قريباً، وذلك خلال برقية تهنئة أرسلها لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال البلاد.
وكتب ماكرون، في برقية التهنئة: "أتطلع، لتلبية دعوتكم (الرئيس الجزائري)، إلى زيارة الجزائر قريباً لنطلق سويا الأجندة الثنائية الجديدة على أساس الثقة والاحترام المتبادل لسيادة بلدينا"، وفقا لوكالة الأنباء
الجزائرية.
وتابع ماكرون: "كما أتمنى أن ننطلق في هذا العمل من الآن من أجل دعم هذا المسعى على أسس متينة وإدراجه في أجندة مشتركة"، مضيفا: "يسعدني والجزائر تحيي ذكرى استقلالها الـ60 أن أوجه، باسم فرنسا وباسمي، لكم وللجزائر وشعبها رسالة صداقة وتضامن مفعمة بأصدق التهاني لبلادكم".
يُشار إلى أن الجزائر احتفلت أول أمس بالذكرى الستين للاستقلال، بحضور رؤساء خمسة دول وتونس وإثيوبيا والنيجروالكونغو، بالإضافة إلى فلسطين، وعدة قادة ومسؤولين، حيث تم تنظيم أول عرض عسكري لمختلف قوات الجيش الشعبي الوطني منذ سنة 1989 .
وفي الـ18 من حزيران/يونيو الماضي، أكد الرئيسان الجزائري، عبد المجيد تبون، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، عزمهما على تعميق العلاقات بين بلديهما، كما ناقشا الوضع في منطقة الساحل الأفريقي، وليبيا.
وفي نهاية نيسان/أبريل الماضي، وجه تبون دعوة إلى نظيره الفرنسي، لزيارة البلاد قريباً، متطلعا لتوسيع التعاون بين البلدين، جاء ذلك في رسالة أرسلها تبون بمناسبة فوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية.