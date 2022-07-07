https://arabic.sputniknews.com/20220707/ناريشكين-يصف-خطط-بولندا-لفرض-سيطرتها-على-غرب-أوكرانيا-بالخطيرة-وتفاقم-الوضع-في-أوروبا-بأسرها-1064818275.html
ناريشكين يصف خطط بولندا لفرض سيطرتها على غرب أوكرانيا بالخطيرة وتفاقم الوضع في أوروبا بأسرها
ناريشكين يصف خطط بولندا لفرض سيطرتها على غرب أوكرانيا بالخطيرة وتفاقم الوضع في أوروبا بأسرها
وصف مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، خطط بولندا لفرض سيطرتها على غرب أوكرانيا بأنها خطرة على أوروبا بأسرها. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T12:53+0000
2022-07-07T12:53+0000
2022-07-07T12:53+0000
روسيا
بولندا
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وقال ناريشكين للصحفيين بعد لقاء مع لجنة أمن الدولة في بيلاروسيا، اليوم الخميس: "بالطبع إنه أمر خطير. خطير على أوكرانيا وخطير على أوروبا بأسرها. والحقيقة هي أن هناك نقاط كثيرة في القارة الأوروبية يطالب فيها الجيران بضم أراضي الدول المجاورة".يذكر أن المخابرات الروسية أعلنت، في وقت سابق، أن بولندا تعمل على مشروع إنشاء دولة بالوكالة غربي أوكرانيا، والتي ستكون "تحت حماية" القوات المسلحة البولندية.بالإضافة إلى ذلك، حددت الخدمة: "في الوقت نفسه، يتم النظر في مشروع لتشكيل منطقة عازلة "من المناطق الوسطى في أوكرانيا، والتي وفقًا للبولنديين، ستسمح لهم بتجنب الصدام المباشر غير المرغوب فيه مع روسيا.
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روسيا, بولندا
ناريشكين يصف خطط بولندا لفرض سيطرتها على غرب أوكرانيا بالخطيرة وتفاقم الوضع في أوروبا بأسرها
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وصف مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، خطط بولندا لفرض سيطرتها على غرب أوكرانيا بأنها خطرة على أوروبا بأسرها.
وقال ناريشكين للصحفيين بعد لقاء مع لجنة أمن الدولة في بيلاروسيا، اليوم الخميس: "بالطبع إنه أمر خطير. خطير على أوكرانيا وخطير على أوروبا بأسرها. والحقيقة هي أن هناك نقاط كثيرة في القارة الأوروبية يطالب فيها الجيران بضم أراضي الدول المجاورة".
وأضاف قائلا: "إذا فتحت بولندا صندوق باندورا هذا، فلن يبدو الأمر سهل لأي شخص، وهذا يمكن أن يعقد بشكل كبير الوضع في القارة الأوروبية، وبالطبع يقلل من مستوى الأمن الدولي".
يذكر أن المخابرات الروسية أعلنت، في وقت سابق
، أن بولندا تعمل على مشروع إنشاء دولة بالوكالة غربي أوكرانيا، والتي ستكون "تحت حماية" القوات المسلحة البولندية.
بالإضافة إلى ذلك، حددت الخدمة: "في الوقت نفسه، يتم النظر في مشروع لتشكيل منطقة عازلة "من المناطق الوسطى في أوكرانيا، والتي وفقًا للبولنديين، ستسمح لهم بتجنب الصدام المباشر غير المرغوب فيه مع روسيا.