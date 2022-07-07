https://arabic.sputniknews.com/20220707/وزير-الأمن-البريطاني-يستقيل-من-منصبه-ويوجه-خطابا-لاذعا-إلى-بوريس-جونسون-1064795291.html
وزير الأمن البريطاني يستقيل من منصبه ويوجه خطابا لاذعا إلى بوريس جونسون
وزير الأمن البريطاني يستقيل من منصبه ويوجه خطابا لاذعا إلى بوريس جونسون
استقال وزير الأمن البريطاني داميان هيندز، اليوم الخميس، موجها خطابا لاذعا إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T07:44+0000
2022-07-07T07:44+0000
2022-07-07T07:44+0000
بريطانيا
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وبحسب ما نشر موقع cnbc، فقد وصف هيندز، رئيس الوزراء بأنه يفتقر للشفافية والصراحة، قائلا:وبحسب الموقع، فقد استقال أكثر من 50 عضوا في البرلمان من حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون منذ يوم الثلاثاء، مع استمرار التمرد غير المسبوق ضد الزعيم من داخل حزبه.بعد سيل من الاستقالات يوم الأربعاء، استقال المزيد من الوزراء في وقت مبكر من صباح الخميس، بمن فيهم وزير إيرلندا الشمالية براندون لويس ووزيرة الخزانة هيلين ويتلي ووزير الأمن داميان هيندز.
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MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا
وزير الأمن البريطاني يستقيل من منصبه ويوجه خطابا لاذعا إلى بوريس جونسون
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استقال وزير الأمن البريطاني داميان هيندز، اليوم الخميس، موجها خطابا لاذعا إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وبحسب ما نشر موقع
cnbc، فقد وصف هيندز، رئيس الوزراء بأنه يفتقر للشفافية والصراحة، قائلا:
تتويجا لافتقارك للشفافية والصراحة مع البرلمان والاستعداد لمطالبة وزرائك بتضليل البرلمان، وإزالة الركائز الأساسية للقانون الوزاري، وتعاملك مع تعيين نائب الرئيس، الذي تبين أنك تعرف أن لديه تاريخ من مزاعم الاعتداء الجنسي، أمر مبالغ فيه. هذا يضر بشكل خطير بثقة الجمهور واحترامه للحكومة والديمقراطية والقانون، والتقاليد العريقة لهذا الحزب العظيم باعتباره حزب المعايير والشخصية والسلوك والنزاهة وواجب المنصب والدولة قبل المصلحة الذاتية الحزبية.
وبحسب الموقع، فقد استقال أكثر من 50 عضوا في البرلمان من حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون منذ يوم الثلاثاء، مع استمرار التمرد غير المسبوق ضد الزعيم من داخل حزبه.
بعد سيل من الاستقالات يوم الأربعاء، استقال المزيد من الوزراء في وقت مبكر من صباح الخميس، بمن فيهم وزير إيرلندا الشمالية
براندون لويس ووزيرة الخزانة هيلين ويتلي ووزير الأمن داميان هيندز.