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بريطانيا... استقالة وزير الدولة لشؤون إيرلندا الشمالية
بريطانيا... استقالة وزير الدولة لشؤون إيرلندا الشمالية
أعلن براندون لويس، وزير الدولة البريطاني لشؤون إيرلندا الشمالية، استقالته من حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T06:36+0000
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ووجّه لويس تحذيرا لجونسون، قال فيه إن "رئاسة جونسون للحكومة وصلت نقطة اللاعودة"، حسبما ذكرت صحيفة "التليغراف" البريطانية، اليوم الخميس.وتابع: "أترك لك ومن حولك ما حققتموه من سياسة الشك، لكني سأدافع عن الحكومة في العلن والسر، رغم أننا وصلنا نقطة اللاعودة".وتأتي استقالة براندون لويس عقب إعلان وزيرة الدولة البريطاني لشؤون ويلس، سيمون هارت، أمس، التي جاءت بعد استقالات أخرى شملت وزراء المالية والصحة.وتأتي الاستقالات في إطار احتجاجات من أعضاء الحكومة على تورط جونسون ومكتبه في تعيين مشرع متهم بالتحرش الجنسي.لكن جونسون قال، أمس الأربعاء، إن حكومته مستمرة في عملها رغم الاستقالات.
https://arabic.sputniknews.com/20220706/وزير-الدولة-البريطاني-لشؤون-ويلز-يعلن-تقديم-استقالته-إلى-رئيس-الوزراء-بوريس-جونسون-1064791256.html
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بريطانيا... استقالة وزير الدولة لشؤون إيرلندا الشمالية

06:36 GMT 07.07.2022
© Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс
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أعلن براندون لويس، وزير الدولة البريطاني لشؤون إيرلندا الشمالية، استقالته من حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون.
ووجّه لويس تحذيرا لجونسون، قال فيه إن "رئاسة جونسون للحكومة وصلت نقطة اللاعودة"، حسبما ذكرت صحيفة "التليغراف" البريطانية، اليوم الخميس.

وقال الوزير البريطاني على "تويتر"، إنه لا يستطيع أن يضحي للدفاع عن الأشياء التي يراها في الوقت الحالي".

وتابع: "أترك لك ومن حولك ما حققتموه من سياسة الشك، لكني سأدافع عن الحكومة في العلن والسر، رغم أننا وصلنا نقطة اللاعودة".
ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، في أحد اجتماعاتها مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
وزير الدولة البريطاني لشؤون ويلز يعلن تقديم استقالته إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون
أمس, 22:27 GMT
وتأتي استقالة براندون لويس عقب إعلان وزيرة الدولة البريطاني لشؤون ويلس، سيمون هارت، أمس، التي جاءت بعد استقالات أخرى شملت وزراء المالية والصحة.
وتأتي الاستقالات في إطار احتجاجات من أعضاء الحكومة على تورط جونسون ومكتبه في تعيين مشرع متهم بالتحرش الجنسي.
لكن جونسون قال، أمس الأربعاء، إن حكومته مستمرة في عملها رغم الاستقالات.
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