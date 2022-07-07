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https://arabic.sputniknews.com/20220707/وزير-الخزانة-البريطاني-ناظم-زهاوي-المعين-حديثا-يدعو-جونسون-إلى-تقديم-استقالته-1064799222.html
وزير الخزانة البريطاني ناظم زهاوي المعين حديثا يدعو جونسون إلى تقديم استقالته
وزير الخزانة البريطاني ناظم زهاوي المعين حديثا يدعو جونسون إلى تقديم استقالته
دعا وزير الخزانة البريطاني ناظم زهاوي المعين حديثا رئيس الوزراء بوريس جونسون لتقديم استقالته. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T07:58+0000
2022-07-07T08:08+0000
بريطانيا
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اونشر زهاوي تغريدة على حسابه الشخصي طالب فيها جونسون بالإستقالة، قائلا:رئيس الوزراء: هذا ليس مستداما وسيزداد سوءا لك ولحزب المحافظين والأهم من كل البلاد. يجب أن تفعل الشيء الصحيح وتذهب الآن.وأشار موقع cnbc، في وقت سابق، إلى استقالة أكثر من 50 عضوا في البرلمان من حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون منذ يوم الثلاثاء، مع استمرار التمرد غير المسبوق ضد الزعيم من داخل حزبه.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/وزير-الأمن-البريطاني-يستقيل-من-منصبه-ويوجه-خطابا-لاذعا-إلى-بوريس-جونسون-1064795291.html
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وزير الخزانة البريطاني ناظم زهاوي المعين حديثا يدعو جونسون إلى تقديم استقالته

07:58 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 08:08 GMT 07.07.2022)
© Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс
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دعا وزير الخزانة البريطاني ناظم زهاوي المعين حديثا رئيس الوزراء بوريس جونسون لتقديم استقالته.
اونشر زهاوي تغريدة على حسابه الشخصي طالب فيها جونسون بالإستقالة، قائلا:
رئيس الوزراء: هذا ليس مستداما وسيزداد سوءا لك ولحزب المحافظين والأهم من كل البلاد. يجب أن تفعل الشيء الصحيح وتذهب الآن.
وأشار موقع cnbc، في وقت سابق، إلى استقالة أكثر من 50 عضوا في البرلمان من حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون منذ يوم الثلاثاء، مع استمرار التمرد غير المسبوق ضد الزعيم من داخل حزبه.
مجلس العموم البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
وزير الأمن البريطاني يستقيل من منصبه ويوجه خطابا لاذعا إلى بوريس جونسون
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