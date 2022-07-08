https://arabic.sputniknews.com/20220708/ابنة-الرئيس-الأنغولي-السابق-تطالب-بتشريح-جثة-والدها-1064875850.html
ابنة الرئيس الأنغولي السابق تطالب بتشريح جثة والدها
ابنة الرئيس الأنغولي السابق تطالب بتشريح جثة والدها
طالبت ابنة الرئيس الأنغولي السابق خوسيه إدواردو دوس سانتوس، بتشريح جثة والدها حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن بيان لمحاميها. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T15:33+0000
2022-07-08T15:33+0000
2022-07-08T15:33+0000
العالم
أنغولا
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وجاء في البيان "طلبت شيزي (دوس سانتوس) أن يحتفظ مركز تيكنون الطبي بالجثة لحين إجراء تشريح مناسب خوفا من إمكانية نقلها إلى أنغولا."يشار إلى أن شيزي، إحدى بنات الرئيس السابق رفعت دعوى قضائية ضد زوجته آنا باولا وطبيبه الشخصي فيما يتعلق بـ "محاولة القتل".وأشارت محطة راديو ريناسينسا إلى أن الرئيس الأنغولي السابق البالغ من العمر 79 عاما يعاني من مشاكل صحية خطيرة، وقد ساءت حالته في الأيام الأخيرة، في 23 يونيو تم نقله إلى المستشفى في وحدة العناية المركزة.أعلنت الحكومة الأنغولية، اليوم الجمعة، وفاة الرئيس الأنغولي السابق، خوسيه إدواردو دوس سانتوس، عن عمر يناهز 79 عاما.وجاء في بيان الحكومة الذي نشر على شبكات التواصل الاجتماعي: "بشعور من الألم والحزن الشديدين، ننعي وفاة رئيس الجمهورية السابق، خوسيه إدواردو دوس سانتوس، التي حدثت اليوم ... في إسبانيا بعد صراع طويل مع المرض".يذكر أن دوس سانتوس الذي حكم ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا لما يقرب من أربعة عقود (1979-2017)، كان يتلقى العلاج بمستشفى في برشلونة.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/رحيل-الرئيس-الأنغولي-السابق-دوس-سانتوس-عن-عمر-يناهز-79-عاما-1064864173.html
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العالم, أنغولا
ابنة الرئيس الأنغولي السابق تطالب بتشريح جثة والدها
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طالبت ابنة الرئيس الأنغولي السابق خوسيه إدواردو دوس سانتوس، بتشريح جثة والدها حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن بيان لمحاميها.
وجاء في البيان "طلبت شيزي (دوس سانتوس) أن يحتفظ مركز تيكنون الطبي بالجثة لحين إجراء تشريح مناسب خوفا من إمكانية نقلها إلى أنغولا."
يشار إلى أن شيزي، إحدى بنات الرئيس السابق رفعت دعوى قضائية ضد زوجته آنا باولا وطبيبه الشخصي فيما يتعلق بـ "محاولة القتل".
وأشارت محطة راديو ريناسينسا إلى أن الرئيس الأنغولي السابق البالغ
من العمر 79 عاما يعاني من مشاكل صحية خطيرة، وقد ساءت حالته في الأيام الأخيرة، في 23 يونيو تم نقله إلى المستشفى في وحدة العناية المركزة.
أعلنت الحكومة الأنغولية، اليوم الجمعة، وفاة الرئيس الأنغولي السابق، خوسيه إدواردو دوس سانتوس، عن عمر يناهز 79 عاما.
وجاء في بيان الحكومة الذي نشر على شبكات التواصل الاجتماعي: "بشعور من الألم والحزن الشديدين، ننعي وفاة رئيس الجمهورية السابق، خوسيه إدواردو دوس سانتوس
، التي حدثت اليوم ... في إسبانيا بعد صراع طويل مع المرض".
يذكر أن دوس سانتوس الذي حكم ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا لما يقرب من أربعة عقود (1979-2017)، كان يتلقى العلاج بمستشفى في برشلونة.