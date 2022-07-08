https://arabic.sputniknews.com/20220708/الرئيس-الفلسطيني-يتلقى-اتصالا-هاتفيا-من-نظيره-الإسرائيلي-1064858355.html
الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإسرائيلي
الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإسرائيلي
تلقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من نظيره الإسرائيلي، إسحق هرتزوغ. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T11:20+0000
2022-07-08T11:20+0000
2022-07-08T11:20+0000
جو بايدن
فصائل فلسطينية
إسرائيل
أخبار العالم العربي
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن التمهيد لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكل من إسرائيل ورام الله، كان سببا في اتصال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، بنظيره الفلسطيني، محمود عباس.وفي سياق متصل، كان أمين سر اللجنة التنفيذية الفلسطينية حسين الشيخ، قد أكد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد استقبل مساء الخميس، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.وقال الشيخ إن عباس "أكد على أهمية خلق أفق سياسي واحترام الاتفاقيات الموقعة، ووقف الإجراءات والممارسات التي تؤدي لتدهور الأوضاع، وتهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة".وأضاف الشيخ أن غانتس "قدم التهاني للرئيس وللشعب الفلسطيني بمناسبة عيد الأضحى".وكان البيت الأبيض قد أكد أن الرئيس جو بايدن سيجري أول زيارة له إلى الشرق الأوسط في الفترة بين 13 و16 يوليو/تموز، تشمل السعودية والأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, فصائل فلسطينية, إسرائيل, أخبار العالم العربي
الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإسرائيلي
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تلقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من نظيره الإسرائيلي، إسحق هرتزوغ.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن التمهيد لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكل من إسرائيل ورام الله، كان سببا في اتصال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، بنظيره الفلسطيني، محمود عباس
.
وفي سياق متصل، كان أمين سر اللجنة التنفيذية الفلسطينية حسين الشيخ، قد أكد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد استقبل مساء الخميس، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وقال الشيخ إن عباس "أكد على أهمية خلق أفق سياسي واحترام الاتفاقيات الموقعة، ووقف الإجراءات والممارسات التي تؤدي لتدهور الأوضاع، وتهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة".
وأضاف الشيخ أن غانتس "قدم التهاني للرئيس وللشعب الفلسطيني بمناسبة عيد الأضحى".
وكان البيت الأبيض قد أكد أن الرئيس جو بايدن سيجري أول زيارة له إلى الشرق الأوسط
في الفترة بين 13 و16 يوليو/تموز، تشمل السعودية والأراضي الفلسطينية وإسرائيل.