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الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإسرائيلي
الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإسرائيلي
تلقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من نظيره الإسرائيلي، إسحق هرتزوغ. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T11:20+0000
2022-07-08T11:20+0000
جو بايدن
فصائل فلسطينية
إسرائيل
أخبار العالم العربي
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن التمهيد لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكل من إسرائيل ورام الله، كان سببا في اتصال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، بنظيره الفلسطيني، محمود عباس.وفي سياق متصل، كان أمين سر اللجنة التنفيذية الفلسطينية حسين الشيخ، قد أكد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد استقبل مساء الخميس، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.وقال الشيخ إن عباس "أكد على أهمية خلق أفق سياسي واحترام الاتفاقيات الموقعة، ووقف الإجراءات والممارسات التي تؤدي لتدهور الأوضاع، وتهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة".وأضاف الشيخ أن غانتس "قدم التهاني للرئيس وللشعب الفلسطيني بمناسبة عيد الأضحى".وكان البيت الأبيض قد أكد أن الرئيس جو بايدن سيجري أول زيارة له إلى الشرق الأوسط في الفترة بين 13 و16 يوليو/تموز، تشمل السعودية والأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
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جو بايدن, فصائل فلسطينية, إسرائيل, أخبار العالم العربي

الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإسرائيلي

11:20 GMT 08.07.2022
© AP Photo / Seth Wenigرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حركة "فتح"، نييورك، فبراير 2020
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حركة فتح، نييورك، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Seth Wenig
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تلقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من نظيره الإسرائيلي، إسحق هرتزوغ.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن التمهيد لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكل من إسرائيل ورام الله، كان سببا في اتصال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، بنظيره الفلسطيني، محمود عباس.
وفي سياق متصل، كان أمين سر اللجنة التنفيذية الفلسطينية حسين الشيخ، قد أكد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد استقبل مساء الخميس، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وقال الشيخ إن عباس "أكد على أهمية خلق أفق سياسي واحترام الاتفاقيات الموقعة، ووقف الإجراءات والممارسات التي تؤدي لتدهور الأوضاع، وتهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة".
وأضاف الشيخ أن غانتس "قدم التهاني للرئيس وللشعب الفلسطيني بمناسبة عيد الأضحى".
وكان البيت الأبيض قد أكد أن الرئيس جو بايدن سيجري أول زيارة له إلى الشرق الأوسط في الفترة بين 13 و16 يوليو/تموز، تشمل السعودية والأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
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