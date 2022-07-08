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النيابة العامة المصرية تكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل شيماء جمال

النيابة العامة المصرية تكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل شيماء جمال

كشفت النيابة العامة المصرية، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل المذيعة شيماء جمال، على يد زوجها أيمن حجاج، عضو في إحدى الهيئات القضائية وحسين الغرابلي. 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T09:25+0000

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وأفادت النيابة العامة في بيان لها، نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع "فيسبوك"، بأن "المتهم أيمن حجاج نوى التخلص من المجني عليها بعد أن ساومته على مبالغ مالية مقابل عدم إفشاء أسرارهما، فعرض على المتهم الثاني، الغرابلي، معاونته في قتلها، ووافق الأخير نظير مبلغ مالي وعده به الأول، فعقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح شيماء جمال".وأضاف أن "المتهمين اتفقا على خطة وبها استئجار مزرعة نائية لقتلها هناك، وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدوات لحفر القبر، وجهزا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالم وجهها قبل دفن الجثمان".وتابعت النيابة في بيانها "وفي اليوم الموعود الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرج المتهم الأول، الزوج، المجني عليها إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كما خططا، وعندما أتيحت الفرصة باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقًا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين قتلها حتى أيقنا وفاتها محدثين بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم ربطا جثمانها بالقيود والسلاسل وأودعاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه".وأشار البيان إلى أن النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمين، للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل الإعلامية شيماء جمال عندا مع سبق الإصرار.

https://arabic.sputniknews.com/20220630/الداخلية-المصرية-تتمكن-من-تحديد-مكان-اختباء-زوج-المذيعة-شيماء-جمال-المتهم-بقتلها-1064461841.html

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