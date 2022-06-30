https://arabic.sputniknews.com/20220630/الداخلية-المصرية-تتمكن-من-تحديد-مكان-اختباء-زوج-المذيعة-شيماء-جمال-المتهم-بقتلها-1064461841.html
الداخلية المصرية تتمكن من تحديد مكان اختباء زوج المذيعة شيماء جمال المتهم بقتلها
الداخلية المصرية تتمكن من تحديد مكان اختباء زوج المذيعة شيماء جمال المتهم بقتلها
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، "ضبط المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال، وهو زوجها الذي يعمل في إحدى الجهات القضائية، بحسب بيان سابق للنيابة". 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T12:59+0000
2022-06-30T12:59+0000
2022-06-30T12:59+0000
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وذكرت الداخلية المصرية، في بيان لها، أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان اختباء المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال في محافظة السويس".وأضافت أن ذلك جاء "من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة، وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذا للإذن القضائي الصادر بضبطه وإحضاره. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله".وكانت النيابة العامة المصرية، كشفت الثلاثا الماضيء، تفاصيل مقتل مذيعة مشهورة بعد اختفائها أكثر من 20 يوما، مؤكدة أنها تلقت بلاغا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاري بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدا بالتسبب في ذلك.وأشارت النيابة إلى أنها باشرت التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه.وعثرت السلطات الأمنية المصرية على جثة مذيعة تدعى "شيماء جمال" مدفونة داخل فيلا بالمنصورية بالجيزة، بعد أن ورد بلاغ يفيد بتغيبها منذ نحو 20 يوما.
https://arabic.sputniknews.com/20220629/كأنها-كانت-تعلم-بأجلها-مذيعة-عربية-تتنبأ-بطريقة-مقتلهافيديو-1064405272.html
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أخبار مصر الآن
الداخلية المصرية تتمكن من تحديد مكان اختباء زوج المذيعة شيماء جمال المتهم بقتلها
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، "ضبط المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال، وهو زوجها الذي يعمل في إحدى الجهات القضائية، بحسب بيان سابق للنيابة".
وذكرت الداخلية المصرية، في بيان لها، أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان اختباء المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال في محافظة السويس".
وأضافت أن ذلك جاء "من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة، وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذا للإذن القضائي الصادر بضبطه وإحضاره. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله".
وكانت النيابة العامة المصرية، كشفت الثلاثا الماضيء، تفاصيل مقتل مذيعة مشهورة بعد اختفائها أكثر من 20 يوما، مؤكدة أنها تلقت بلاغا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال
التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاري بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدا بالتسبب في ذلك.
وأشارت النيابة إلى أنها باشرت التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه.
وعثرت السلطات الأمنية المصرية على جثة مذيعة تدعى "شيماء جمال" مدفونة داخل فيلا بالمنصورية بالجيزة
، بعد أن ورد بلاغ يفيد بتغيبها منذ نحو 20 يوما.