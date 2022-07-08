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بايدن يلتقي محمد بن سلمان خلال زيارته الرياض الأسبوع المقبل
بايدن يلتقي محمد بن سلمان خلال زيارته الرياض الأسبوع المقبل
أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس جو بايدن سيُجري محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته الرياض الأسبوع المقبل. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيّين، إن الرئيس بايدن "سيشارك في لقاء ثنائي مع الملك سلمان بن عبد العزيز وفريق قيادته ووليّ العهد، جزء من هذا الفريق".ولفت كيربي إلى أن هذا الاجتماع الوحيد المقرّر حاليا بين الأمير محمد بن سلمان وبايدن خلال زيارته إلى السعودية، مؤكدا أن الرئيس بايدن سيناقش، "تعزيز التعاون الإقليمي، ولا سيما في مجال الدفاع الجوي"، فضلا عن حضوره قمة لمجلس التعاون الخليجي.وأضاف كيربي: "نُواصل العمل على أُطر وقدرات دفاع جوي متكاملة في كل أنحاء هذه المنطقة بسبب مخاوف تتعلق بإيران وقدراتها المتزايدة والمتنامية (في مجال) الصواريخ البالستية، ناهيك عن دعمها المستمر للإرهاب في أنحاء المنطقة".هذا وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أن الرئيس جو بايدن سيجري أول زيارة له إلى الشرق الأوسط في الفترة بين 13 و16 يوليو/تموز، تشمل السعودية والأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
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الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية

بايدن يلتقي محمد بن سلمان خلال زيارته الرياض الأسبوع المقبل

00:32 GMT 08.07.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس جو بايدن سيُجري محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته الرياض الأسبوع المقبل.
موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيّين، إن الرئيس بايدن "سيشارك في لقاء ثنائي مع الملك سلمان بن عبد العزيز وفريق قيادته ووليّ العهد، جزء من هذا الفريق".
ولفت كيربي إلى أن هذا الاجتماع الوحيد المقرّر حاليا بين الأمير محمد بن سلمان وبايدن خلال زيارته إلى السعودية، مؤكدا أن الرئيس بايدن سيناقش، "تعزيز التعاون الإقليمي، ولا سيما في مجال الدفاع الجوي"، فضلا عن حضوره قمة لمجلس التعاون الخليجي.
وأضاف كيربي: "نُواصل العمل على أُطر وقدرات دفاع جوي متكاملة في كل أنحاء هذه المنطقة بسبب مخاوف تتعلق بإيران وقدراتها المتزايدة والمتنامية (في مجال) الصواريخ البالستية، ناهيك عن دعمها المستمر للإرهاب في أنحاء المنطقة".
هذا وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أن الرئيس جو بايدن سيجري أول زيارة له إلى الشرق الأوسط في الفترة بين 13 و16 يوليو/تموز، تشمل السعودية والأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
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