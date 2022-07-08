https://arabic.sputniknews.com/20220708/بدء-اجتماعات-مجموعة-العشرين-بمشاركة-وزيري-الخارجية-الأمريكي-والروسي-1064840383.html
بدء اجتماعات مجموعة العشرين بمشاركة وزيري الخارجية الأمريكي والروسي
بدء اجتماعات مجموعة العشرين بمشاركة وزيري الخارجية الأمريكي والروسي
بدأ اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، صباح الجمعة، في جزيرة بالي الإندونيسية حيث حضر كبار الدبلوماسيين في واشنطن وموسكو نفس المحادثات لأول مرة منذ بدء... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T02:35+0000
2022-07-08T02:35+0000
2022-07-08T02:37+0000
أخبار أوكرانيا
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وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بوصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف لإجراء محادثات مع نظرائهما من أكبر الاقتصادات في العالم لعقد اجتماعات تستمر ليوم واحد.
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أخبار أوكرانيا
بدء اجتماعات مجموعة العشرين بمشاركة وزيري الخارجية الأمريكي والروسي
02:35 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 02:37 GMT 08.07.2022) تابعنا عبر
بدأ اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، صباح الجمعة، في جزيرة بالي الإندونيسية حيث حضر كبار الدبلوماسيين في واشنطن وموسكو نفس المحادثات لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بوصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف لإجراء محادثات مع نظرائهما من أكبر الاقتصادات في العالم لعقد اجتماعات تستمر ليوم واحد.