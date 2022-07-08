https://arabic.sputniknews.com/20220708/برلمان-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-يلغي-الحظر-على-تنفيذ-أحكام-الإعدام-1064859728.html
برلمان جمهورية دونيتسك الشعبية يلغي الحظر على تنفيذ أحكام الإعدام
برلمان جمهورية دونيتسك الشعبية يلغي الحظر على تنفيذ أحكام الإعدام
قرر برلمان جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، إلغاء الحظر على تنفيذ أحكام الإعدام بحق المرتزقة الأجانب. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T11:47+0000
2022-07-08T11:47+0000
2022-07-08T17:52+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وجاء في بيان السلطات: "بالنظر إلى أنه لا يمكن وضع تدابير استثنائية للعقاب إلا للجرائم الخطيرة بشكل خاص التي تنتهك الحياة، وكذلك للجرائم الفردية المرتكبة أثناء الحرب أو في حالة قتالية، ونظرا لضرورة حماية سيادة جمهورية دونيتسك الشعبية وسلامتها الإقليمية ومصالحها في الوضع العسكري السياسي الحالي، يقترح مشروع القانون إيقاف الحظر على تنفيذ عقوبة الإعدام".اعتمد النواب قانون "التعديلات على المادة 202 من القانون التنفيذي الجنائي لجمهورية دونيتسك الشعبية، وستدخل هذه القاعدة القانونية حيز التنفيذ بعد نشر قانون الجمهورية".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/كييف-عريضة-لمنح-المرتزقة-المشاركين-في-الحرب-الجنسية-الأوكرانية-1064685504.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا
برلمان جمهورية دونيتسك الشعبية يلغي الحظر على تنفيذ أحكام الإعدام
11:47 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 17:52 GMT 08.07.2022) تابعنا عبر
قرر برلمان جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، إلغاء الحظر على تنفيذ أحكام الإعدام بحق المرتزقة الأجانب.
وجاء في بيان السلطات: "بالنظر إلى أنه لا يمكن وضع تدابير استثنائية للعقاب إلا للجرائم الخطيرة بشكل خاص التي تنتهك الحياة، وكذلك للجرائم الفردية المرتكبة أثناء الحرب أو في حالة قتالية، ونظرا لضرورة حماية سيادة جمهورية دونيتسك الشعبية وسلامتها الإقليمية ومصالحها في الوضع العسكري السياسي الحالي، يقترح مشروع القانون إيقاف الحظر على تنفيذ عقوبة الإعدام".
اعتمد النواب قانون "التعديلات على المادة 202 من القانون التنفيذي الجنائي لجمهورية دونيتسك الشعبية، وستدخل هذه القاعدة القانونية حيز التنفيذ بعد نشر قانون الجمهورية".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.