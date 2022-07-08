https://arabic.sputniknews.com/20220708/رئيس-جهاز-الخدمة-السرية-الأمريكي-ينضم-رسميا-إلى-سناب-شات-بعد-تقديم-استقالته-للبيت-الأبيض-1064878025.html
رئيس جهاز الخدمة السرية الأمريكي ينضم رسميا إلى "سناب شات" بعد تقديم استقالته للبيت الأبيض
رئيس جهاز الخدمة السرية الأمريكي ينضم رسميا إلى "سناب شات" بعد تقديم استقالته للبيت الأبيض
أعلنت شركة "سناب"، المالكة لتطبيق الفيديوهات "سناب شات"، انضمام رئيس جهاز الخدمة السرية الأمريكي، جيمس موراي، إلى طاقم فريقها، بدءا من الشهر المقبل. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T15:59+0000
2022-07-08T15:59+0000
2022-07-08T15:59+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال المتحدث باسم "سناب"، بيت بروغارد، في بيان لموقع "ذا فيرج": "يسعدنا الترحيب بجيم موراي في "سناب"، ونتطلع إلى انضمامه إلى فريقنا في الأول من شهر أغسطس/ آب".ووفقا لبيان "سناب"، سوف يساعد جيمس موراي من خلال منصبه الجديد في حماية سلامة وأمن موظفي الشركة، والعمل مع سلطات إنفاذ القانون عند الضرورة.يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استقالة رئيس جهاز الخدمة السرية الأمريكي جيمس موراي، وشكره على عمله.وقال بايدن وزوجته جيل في بيان نُشر على موقع البيت الأبيض على الإنترنت: "قاد جيم موراي حياة مهنية طويلة ومتميزة في الخدمة الفيدرالية والعسكرية على مدى ثلاثة عقود، بما في ذلك السنوات الثلاث الماضية كمدير للخدمة السرية للولايات المتحدة".وتابع البيان: "يجسد جيم تفضيل الخدمة على المصالح الشخصية، ودافع عن أسر رؤساء الولايات المتحدة كما لو كانوا جزءا منه"، مضيفا "نحن ممتنون للغاية لخدمته لبلدنا وعائلتنا".وتشمل مهام جهاز الخدمة السرية الأمريكي من بين أمور أخرى، حماية رئيس الدولة ونائبه وعائلاتهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/بايدن-يعلن-استقالة-رئيس-جهاز-الخدمة-السرية-الأمريكي--1064848478.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
رئيس جهاز الخدمة السرية الأمريكي ينضم رسميا إلى "سناب شات" بعد تقديم استقالته للبيت الأبيض
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أعلنت شركة "سناب"، المالكة لتطبيق الفيديوهات "سناب شات"، انضمام رئيس جهاز الخدمة السرية الأمريكي، جيمس موراي، إلى طاقم فريقها، بدءا من الشهر المقبل.
وقال المتحدث باسم "سناب"، بيت بروغارد، في بيان لموقع "ذا فيرج"
: "يسعدنا الترحيب بجيم موراي في "سناب"، ونتطلع إلى انضمامه إلى فريقنا في الأول من شهر أغسطس/ آب".
ووفقا لبيان "سناب"، سوف يساعد جيمس موراي من خلال منصبه الجديد في حماية سلامة وأمن موظفي الشركة، والعمل مع سلطات إنفاذ القانون عند الضرورة.
يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استقالة رئيس جهاز الخدمة السرية الأمريكي جيمس موراي، وشكره على عمله.
وقال بايدن وزوجته جيل في بيان نُشر على موقع البيت الأبيض على الإنترنت:
"قاد جيم موراي حياة مهنية طويلة ومتميزة في الخدمة الفيدرالية والعسكرية على مدى ثلاثة عقود، بما في ذلك السنوات الثلاث الماضية كمدير للخدمة السرية للولايات المتحدة".
وتابع البيان: "يجسد جيم تفضيل الخدمة على المصالح الشخصية، ودافع عن أسر رؤساء الولايات المتحدة كما لو كانوا جزءا منه"، مضيفا "نحن ممتنون للغاية لخدمته لبلدنا وعائلتنا".
وتشمل مهام جهاز الخدمة السرية الأمريكي من بين أمور أخرى، حماية رئيس الدولة ونائبه وعائلاتهم.